Du fängst also an zu studieren? Diese 7 Überlebenstipps wirst du brauchen

Die Universität. Der Spielplatz für Geist und Intellekt. Oder einfach Abmühungsfleck jung-erwachsener Ambitionen. Aber keine Bange, mit unseren Tipps wird das alles ein zuckerschleckendes Kinderspiel auf dem Ponyhof.

Verbünde dich ausgewogen mit deinen neuen Mitstudenten

Das Wichtigste ist, von Beginn weg Allianzen zu schliessen, denn jede und jeder könnte dein zukünftiger Lösungsskript-Magnat, Party-Konsul, Powerpoint-Guru, Lunch-Mäzen oder deine Spar-Koryphäe werden.

Wie dir dies (vielleicht) gelingt

1. Kontakt suchen Bild: watson / shutterstock

2. Den richtigen Moment packen bild: watson / shutterstock

3. Diese Vorlage verteilen bild: watson / shutterstock

Signalisiere deinen hohen Stellenwert

Natürlich ist es von Vorteil, wenn du zeitgleich deinen Wert für die Gruppe demonstrativ darlegst. Du musst nicht viel tun. Mache dich einfach früh unverzichtbar. Mehr nicht.

Wie dir das (vielleicht) gelingt

1. Direkten Kontakt erzwingen Bild: watson / shutterstock

2. Köder auswerfen bild: watson / shutterstock

3. Mehr Köder bild: watson / shutterstock

4. Unverzichtbarkeit signalisieren bild: watson / shutterstock

Durchschaue den Dozenten-Typ und handle angemessen

Regelmässige watson-Leser wissen, dass die Welt gut und gerne mal in Typen unterteilt wird. Auch in Bezug auf Dozenten-Typen greift dieses Konzept und kommt dir zugute. Erkenne früh, welcher Dozenten-Typ vor dir steht, was das heisst und – abakadabra – das Studentenleben wird zum seichten Wellenritt.

Wie dir das (vielleicht) gelingt

1. Beobachten gif: watson / shutterstock

2. Einordnen gif: watson / shutterstock

3. Reagieren gif: watson / shutterstock

Eigne dir akademisches Vokabular an

Kaum überschreitest du die Schwelle zum Hort der örtlichen Intelligenzija, ist die Rede nur noch von Credits, Assessment, Dekanen, Schwerpunkten, Fakultäten, Kommilitonen und dergleichen.

Allerdings greifen diese Worte nicht genug weit. Die Vokabularisierung soll und muss differenzierter sein.

Darum hier einige Vorschläge von uns

Bild: watson / shutterstock

Gib dich den Dozenten zu erkennen

Sichere dir Wohlwollen der Dozenten – quasi das A und O für ein geschmeidiges Passieren akademischer Prozedere. Man muss dabei lediglich die Gratwanderung zwischen Auffallen und Dezenz meistern.

Das heisst: Sie sollen deinen Namen mit deinem konstruktiven Engagement verbinden, sich aber nicht an dich erinnern, wenn an Klausurtagungen über mühsame Streber abgelästert wird.

Wie dir das (vielleicht) gelingt

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Stelle den Praxisbezug sicher

Ein Bachelor- oder Masterdiplom hebt dich auf dem Arbeitsmarkt in etwa so sehr von der Masse ab, wie sich Purpurrot von Weinrot abhebt.

Nämlich ungefähr ein bisschen: Bild: watson

Deshalb bist du gut beraten, wenn du dir spätestens nach dem (mittlerweile äusserst fancy-salonfähigen) Assessment-Jahr eine Teilzeitbeschäftigung suchst. Im Idealfall natürlich etwas, das dich selber weiterbringt. Muss ja nichts Riesiges sein, Hauptsache es bringt dir was.

Zum Beispiel:

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Oder:

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Wie gehabt: Nichts Riesiges ...

Bewahre die Ruhe

Wir wollen dir reinen Wein einschenken. Von Anfang bis Ende des Studiums fühlst du dich für gewöhnlich wie Loris Karius im Champions League Final 2018.

Ständig unter Druck ... Gif: youtube

... selten was Zählbares in den Händen ... gif: youtube

... und öfter am Weinen, als dir lieb ist. gif: youtube

Und das ist genau das, was das Studium auszeichnet. Deshalb musst du die Panik überwinden und das Chaos geniessen.

Und ganz in diesem Sinne ...

gif: watson / giphy

