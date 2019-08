11 skurrile Dinge, die du tatsächlich im Internet kaufen kannst

Jetzt twinten und profitieren!

Mehr als 1.6 Millionen Menschen nutzen schon heute TWINT. An circa 90'000 Parkplätzen in der Schweiz kannst du die Parkgebühren mit TWINT bezahlen, und auch rund 700 Hofläden bieten TWINT als Zahlungsmethode an. Nutze auch du TWINT – zum Beispiel wenn du in einem der folgenden Online-Shops unterwegs bist >>