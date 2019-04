Wie Nicht-Studenten Studenten sehen – und wie es wirklich ist

Und auch an diesem Klischee ist nichts dran

Studenten sind bloss Theoretiker, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben und nach dem Studium darum eh für nichts zu gebrauchen sind? Von wegen! Wer an der Hochschule Luzern studiert, absolviert Praktika, spielt Real Cases für Firmen durch und bringt so einen Rucksack voller Know-how und Berufserfahrung mit.