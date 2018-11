11 Spiele aus unserer Kindheit, die wir wieder mal spielen sollten

Add to Favorites

Weisst du noch, wie wir früher Stunden mit Karten- und Brettspielen verbracht haben? Warum tun wir das heute so wenig?

Leute, es ist Zeit, unsere Lieblingsspiele aus dem Keller zu holen! Du brauchst eine Inspiration? Hier kommen unsere Lieblinge.

«Nur schon die Verpackung hätte ich stundenlang anschauen können. Es gab nichts Grösseres, als die Feuerbälle auf die anderen Mitspieler loszulassen. Was für ein Spiel! Hätte Bill Gates dieses gekannt, er hätte nie angefangen, Computer zu basteln.»

«Für eine Stunde reicher zu sein als die Eltern, war grossartig. Zudem habe ich früh gelernt, was Züri für ein sauteures Pflaster ist. :)»

«Hier lernt man was für's Leben. Denn nichts, was man sich erarbeitet hat, ist je sicher – und immer ist Stress mit der Zugverbindung!»

«Ich hatte sehr lange grossen Respekt vor diesem Spiel, weil mein achtjähriges Ich das als ziemlich kompliziert interpretierte. So viele Spielsteine auf einem Brett! Aber dann hat es mir mein Grossvater beigebracht und ich wurde echt süchtig danach.»

«Das Spiel war so toll, weil man schon in jungen Jahren den Dauerstress erleben konnte, den man sonst erst in der Schule/auf der Arbeit/an der Uni kennenlernen würde.»

Leo H.