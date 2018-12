Spass

Native

Der Ablauf eines Last-Minute-Weihnachtsgeschenks



Die wahrlich tragische Geschichte der Last-Minute-Weihnachtsgeschenke

Es gibt die gut organisierten, hingebungsvoll geplanten Geschenke. Und dann gibt es die heimlichen Helden der Weihnachtszeit: Die gut gemeinten, unglaublich durchschnittlichen Last-Minute-Geschenke. Dies ist ihre Geschichte.

Anfang November meldet sie sich zum ersten mal, die kleine Stimme in deinem Kopf. Sie ist seicht und gutmütig, schmeichelt deinem Wohlbefinden. Es ist die innere Göttin, die dir in dein Ohr haucht.

Und sie sagt: gif: watson / shutterstock

Aber nicht nur die innere Stimme, nein, auch die Wissenschaft lässt dich neuen Glauben schöpfen. So zum Beispiel ein auf jahrelanger Feldforschung basierendes Flussdiagramm, das an Komplexität und Aussagekraft kaum zu überbieten ist:

Bild: watosn / unsplash

Aber der Dramatiker in uns weiss leider auch, dass sich die kleinen Tragödien des Alltags dem Vakuum, das zwischen Vorstellung und Realität herrscht, nähren ...

Wie so oft trägt der Glaube an sich selbst schon bald erste Früchte, denn der Stein kommt ins Rollen. Vorsätze werden gefasst, Szenarien durchgespielt, Justierungen vorgenommen. Nach einer tiefschürfenden Analyse der Gesamtsituation lautet der Entschluss so gegen Ende November ...

... *Trommelwirbel* ... Bild: watson / shutterstock

Wie kann man denn kein Geschenk finden, wenn man mit offenen Augen durch eine Welt geht, die von weihnachtlichen Nächstenliebe-Sonderangeboten im glitzern verzierten Multipack geradezu übersättigt ist? Ein Erklärungsansatz in drei Gifs.

Gif: watson / shutterstock

gif: watson / shutterstock

gif: watson / shutterstock

Der Dezember kommt, kurz darauf der Samichlaus (oder Schmutzli) und direkt danach bereits das ungute Gefühl, dass diese ganze Sache dieses Jahr – allen Vorzeichen nach zu urteilen – doch wieder in eine verdächtig bekannte Richtung laufen könnte.

Die durchschnittliche Situation Mitte Dezember: bild: watson / shutterstock

Insbesondere in Anbetracht deines Umfelds, das sich nun in der Balz-Phase der Geschenkvergleicherei befindet, ist fortan Erklärungsnot an der Tagesordnung.

Deine durchschnittliche Antwort in dieser Situation: bild: watson / shutterstock

Deine durchschnittliche Gefühlslage in dieser Situation: bild: watson / shutterstock

... bild: watson / shutterstock

Zeit heilt alle Wunden. Aber Zeit verursacht auch Wunden. Zum Beispiel psychische. Ihr Fortschreiten ist der Ursprung des berühmt-berüchtigten 3-Schritte-zur-Selbstdestruktion-Modells.

Schritt 1: Panik Bild: watson / imgflip

Gleichung: Zeit = knapp, ergo Panik.

Schritt 2: Illusion bild: watson / imgflip

Gleichung: Zeit = immerhin noch vorhanden, ergo Hoffnung. Da Zeit zwar = vorhanden, aber gleichzeitig auch = zu wenig ist, folgt: Hoffnung = Illusion.

Schritt 3: Selbstzerstörung bild: watson / imgflip

Gleichung: Zeit = sowieso zu spät, ergo Systemfehler.

Nur noch wenige Arbeitstage müssen absolviert werden und der Arbeitsplatz verwandelt sich stimmungsmässig in eine Orgie von wohlwollenden Festtagswünschen und lustvollen Wiedergaben von Festtagsprogrammen.

Oder es heisst einfach klassisch ... bild: watson / shutterstock

... woraufhin du völlig entspannt etwas sagst, wie ... bild: watson / shutterstock

... während du Folgendes suchst: Bild: watson

Es meldet sich der innere Schweinehund in dir. Der kleine Dämon, das Teufelchen auf deiner Schulter. All deine menschliche Würde, die sich tief in dir verbirgt, wird urplötzlich von negativem Gebell eingeschüchtert und übertönt.

Die Stimme, die sich Bariton-artig über das Geräuschgewirr in deinem Kopf legt, brummt unmissverständlich:

Gif. watson / giphy

Das Gewissen schaltet sich erbost ein, weiss die Sache aber nicht einzuschätzen. Bevor es zu traumatisch bedingten Neurosen verkommen mag, hier eine weitere wissenschaftliche Hilfestellung.

Der Meier'sche Gutschein-Akzeptanz-Graph: Bild: watson / unsplash

Nachdem die Karte auf dem Weg zum Fest verfasst, und das Geschenk leicht beschämt deponiert wurde, überkommt einen nun die heilsame Erkenntnis, dass das Übel fortan wieder ein ganzes Jahr Schonfrist gewährt.

Es geht nicht lange an der Bescherung, ehe dein Geschenk punkto Originalität, Utilität oder Ästhetik in den Schatten gestellt wird, was viele als unangenehmes Gefühl umschreiben würden. Aber irr' dich nicht, menschliche Ratio!

Denn so sehr man sich ob der Improvisation des Geschenks amüsiert, so darf nie vergessen werden, was wir alle in uns spüren, aber (offenbar) nicht artikulieren können:

Bild: watson / unsplash

Guck: Die wenigsten bekommen das zu Weihnachten geschenkt, was sie sich gewünscht haben. Video: watson

Falls du an deinem Last-Minute-Geschenk zweifelst, hier noch einige (ziemlich sicher) schlechtere Geschenke:

