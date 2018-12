Spass

Das Weihnachtsessen und wie es alljährlich abläuft



So läuft das Weihnachtsessen mit den Arbeitskollegen ab. Immer. Jedes Jahr. Die Timeline

Wenn der Arbeitgeber grosszügig zur Schenke lädt, ist die Eskalation meist unweit entfernt. Als kleine Vorbereitung darauf hier der zeitliche Ablauf deines Weihnachtsessens dieses Jahr.

Ungefähr elf Monate und drei Wochen hat sich die Spannung aufgebläht. Die Obduktion der Gerüchte aus dem Vorjahr wurde erst kürzlich abgeschlossen, alle Einzelheiten hat man klinisch zu Tode seziert. Es wurde sich an den Halbwahrheiten und Interpretationen satt gelabt. Und jetzt ist es so weit. Die Neuauflage steht an. Eine Vorschau darauf.

Der Apéro

Erste Biere werden gezapft, ein gespritzter Weisser hier, ein Glühwein dort. Wichtig in dieser ersten Phase:

Homogene Gruppenbildung! Bild: watson / shutterstock

Nur die Chefs trauen sich unter dem Vorwand der Nahbarkeit in heterogene Gefilde jenseits der Teppich-Etage vor, sobald sich alle (endlich) eingefunden haben.

Dabei ist es entscheidend, wann genau die Vorgesetzten an deinem Stehtisch vorbeischauen. Denn je nachdem, ob sie sich ...

... nach deinem ersten Bier ... Bild: watson / shutterstock

... nach deinem dritten Bier ... bild: watson / shutterstock

... oder nach deinem fünften Bier ... bild: watson / shutterstock

... bild: watson / shutterstock

... zu deiner Gruppe gesellen, ist die Begegnung eine andere. Nicht besser, aber anders.

Die Ansprache

Hastig werden letzte Getränke gehamstert, dann wird zum tatsächlichen Essen gerufen. Aber nicht bevor die Galionsfiguren des Unternehmens eine Rede geschwungen haben! Yay!

Dazu brauchst du das hier: Bild: watson / shutterstock / unsplash

Das Essen

Es folgt der mühsamste Teil für alle Beteiligten des Weihnachtsessens: das Essen.

gif: watson / reactiongifs

Hunger hat irgendwie niemand mehr so wirklich und die Sitzordnung beeinträchtigt jegliche Balzversuche, die beim Apéro unverhofft ihre Ursprünge gefunden haben.

Bild: watson / unsplash

bild: watson / unsplash

bild: watson / unsplash

Das Dessert

«Dessert» ist in diesem Kontext ein anderes Wort für die allseits beliebte Disziplin:

Bild: watson / shutterstock

Dieses Prozedere gleicht einer Wiederherstellung der natürlichen Ordnung, die durch die Sitzordnung (egal ob gewählt oder vorgegeben) aus dem Gleichgewicht gebracht wurde.

Es ist der gefühlsmässige Mauerfall des Abends: Gif: watson / youtube

Ah, genau, und es gibt noch Tiramisù. Oder Schoggimousse. Oder Panna cotta. Aber egal.

Die Freizeit

Ob am selben Ort oder in der Bar eures Vertrauens, die Sache geht ab nun uneingeschränkt steil. Folgendes wird passieren.

Es ist der Zeitpunkt gekommen, in dem so manche latente Liebelei endlich ihren wahrhaftig leidenschaftlichen, romantischen Ausdruck findet.

Bild: watson / shutterstock

Es ist auch der ideale Zeitpunkt für «offene Worte», die am nächsten Morgen garantiert nicht bereut werden.

Deine Wahrnehmung vs. Fremdwahrnehmung Bild: watson / shutterstock

Ebenfalls ist es der Zeitpunkt für die Überraschung des Abends (diejenige, die man sich dann gegenseitig bis zum nächsten Jahr wieder und wieder erzählt).

*Trommelwirbel* Gif: watson / shutterstock

Das heisst zu guter Letzt auch Jagdsaison für die Gerüchteküche-Fraktion. Es ist diese Zeit, in der Futter fürs Jahr gesammelt wird.

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

Der ideale Zeitpunkt für das Ende

Alkoholpegel und soziale Überstrapazierung fordern ihren Tribut. Erste Menschentrauben entschwinden in die Nacht.

Die Reaktion der Dableibenden: gif: watson / gifer

Es handelt sich hierbei um die eigentlichen Gewinner im Deckmantel der «Party-Pooper».

Denn sie sind es, die sich am kommenden Montag (und der wird kommen!) unbefleckt und genüsslich jene Szenen schildern lassen, die anderen den Rest des Jahres nachgetragen werden.

Wie sie dann am Montag am Mittagstisch sitzen: Gif: watson / reactiongifs

Das Ende

Irgendwann geht das Licht an, die Musik aus, das letzte Bier rein (oder raus?) und das Ende offenbart seine Unausweichlichkeit.

Bevor und nachdem die Veranstaltung endgültig aufgelöst wird: Bild: watson / shutterstocj

Und übrigens: Du hast das Geschenksäckli mit dem kleinen Goodie drin vergessen.

Renatos Kaiserschnitt zur Heiligkeit des Festmahls: Video: watson/Renato Kaiser

22 Weihnachtskarten für alle, die Weihnachten nicht mögen

