9 einfache Lifehacks, die dir das Studenten-Leben immens erleichtern

Das neue Semester steht vor der Tür, und wir sind alle noch nicht wirklich bereit dafür. Deshalb hier 9 Lifehacks für faule ... äh ... schlaue Studenten.

Spare, wo du kannst. Vor allem beim Platz

Das Wichtigste zuerst: Du kannst zwei Pizzen auf einem Blech backen, wenn du sie in zwei Hälften schneidest. Nur der Pöbel braucht zwei Backbleche.

Nutze alle Aktionen

Studenten profitieren von wahnsinnig vielen Vergünstigungen, wenn man nur danach fragt. Neben der Standardfrage «Haben Sie Studentenrabatt?» kannst du auch immer die Studentenläden abklappern, Studentenzeitungen durchforsten und die Online-Newsletter deiner Universität und deines Fachvereins abonnieren. Immer auf der Suche nach Gutscheinen und Gratis-Veranstaltungen. Dabei sind manchmal auch Apéros, an denen du gratis Häppchen abstauben kannst.

Ordne die Pflichtlektüre

In vielen Wissenschaften ist das Wichtigste nicht, was man herausgefunden hat, sondern wer etwas herausgefunden hat. Merke dir, welcher Autor zu einem Thema Texte verfasst hat. Egal ob du offline eine Liste führst oder ein Programm wie Mendeley>> oder Evernote>> nutzt. Das erleichtert die Recherche für deine Bachelor- oder Masterarbeit später erheblich.

Kartonschachteln sind Könige

Wenn du als armer Schlucker eine deiner seltenen Ausgaben tätigst und das Ganze in einer Kartonschachtel geliefert wird, hast du den Jackpot gewonnen. Mit Karton kann man so viel machen.

Ein Schäufelchen. gif: imgur

Einen Computer. bild: imgur

Und wenn das alles zu experimentell ist für dich, kannst du darin immer noch Dinge aufbewahren.

Denke an alternative Nutzungsformen

Du brauchst nicht unbedingt einen Tisch für das obligatorische Beer Pong bei der WG-Party.

Koordiniere dein Power Nap

Ein Mittagsschlaf kann dir neue Energie geben, deine Reaktionszeit verkürzen und dein Herzinfarktrisiko senken. Ungefähr 20 Minuten Dösen sind optimal. Danach fällt der Körper in eine Tiefschlafphase und man fühlt sich danach noch müder als zuvor.

Viele Unis bieten für dein Power Nap spezielle Räume an, falls du dich nicht einfach auf eine Bank legen willst.

Tortilla-Teller

Der Abwasch ist dir als Student zu anstrengend? Nimm einfach eine Tortilla als Teller. Die kannst du im Nachhinein einfach verspeisen.

Vergiss deinen Stift und finde Freunde

Abgesehen davon, dass du ihn nur selten brauchst, ist das forcierte Ausleihen eines Stiftes eine gute Gelegenheit, nette und organisierte Leute kennenzulernen, die dich später an deine Deadlines erinnern werden.

Laptop fixen

Dein Laptop ist wohl der wichtigste Begleiter in deinem Studium. Leider sind neue Laptops schweineteuer und günstigere Varianten an der Grenze zur Unbrauchbarkeit. Deshalb halte deinen Laptop möglichst lange am Leben.

Wenn das Scharnier kaputt ist. bild: reddit

Wenn er überhitzt. bild: imgur

Wenn die Tastatur dreckig ist. bild: reddit

Studenten Starter-Kits

