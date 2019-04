Die 5 ungeschriebenen Regeln des öffentlichen Verkehrs

Einfach das SBB-Ticket twinten

Noch so ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn du dir ein Ticket am Automaten kaufen willst, hast du garantiert kein MĂŒnz dabei! Doch dieses Problem ist jetzt Geschichte, denn mit TWINT bezahlst du dein SBB-Ticket ganz schnell und einfach via Smartphone. Noch schneller und einfacher geht es, wenn du TWINT als Standard-Zahlungsmittel in der SBB Mobile App hinterlegst. Sei schnell und sichere dir einen Cashback von CHF 10.

