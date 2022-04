People-News

Kim Kardashians zeigt sich im ... Taucheranzug – eine Auswahl ihrer «besten» Outfits

Ob Kim Kardashian eine Modeikone ist oder nicht – darüber scheiden sich die Geister. Was sie jedoch ganz sicher kann, ist: Polarisieren.

Nun zeigt sie auf Instagram in einem ... Taucheranzug? Wir wissen es nicht genau. Darum werfen wir einen Blick in Kims Garderobe – und rätseln, wovon sie sich wohl inspirieren liess.

Lasst uns gleich einsteigen mit dem neusten Einzelstück, welches an der Premiere der Fortsetzung ihrer Reality-Show «Keeping up with the Kardashians» für erhobene Augenbrauen sorgte:

Wo hat sich Kim hineingezwängt? In einen Taucheranzug In ihr Outfit für den Ausflug zum Mars In einen fancy Putzhandschuh

Was trägt sie hier? Etwas, was aussieht wie 100 tote Vögel, gepaart mit viel Glitzer und Bling Bling Stahlwolle Ist doch hübsch?

Wovon liess sie sich für diesen Look inspirieren? Ganz offensichtlich Flamingos? Vom rosaroten Panther Hubba Bubba <3

Was wurde hier zum Ausdruck gebracht? Kim's Liebe für Horrorfilme «Gar kein Bock auf Fotos von meinem Gesicht heute» DIE MASKE GEHÖRT ÜBER DIE NASE

Wie ist dieses Modestatement zu verstehen? Stark wie Hulk Gladiator im alten Rom

Was ist auf Kims Kleid zu sehen? Kim of course Weiss nicht welche, aber irgendeine Kardashian-Schwester? Wo kann ich Kleider mit meinem Gesicht darauf bestellen? Das könnte auch eine Bachelor-Kandidatin sein, oder? ODER?!

Was wollten uns Kims Stylisten (Kanye) hiermit sagen? WIRF DEINEN ALTEN VORHANG NICHT WEG, SONDERN TRAGE IHN! Solange es aus Samt ist, kannst du es unabhängig von Farbe und Form tragen Uns gehen langsam aber sicher die Ideen aus

Hast du weitere Vorschläge? Dann ab in die Kommentare!

(anb)