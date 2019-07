Wer deutsche Promis liebt, wird die «Galeria Arschgeweih» hassen

Detlef D! Soost, Senna Gammour und Lena Meyer-Landrut als Memes: «Galeria Arschgeweih» ist der Stefan Raab unter den deutschen Meme-Accounts.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Marius Notter / watson.de

Die Präzision, mit der Stefan Raab das deutsche Fernsehen sezierte war legendär. Seine Show «TV Total» war sozusagen der TV-Pranger, an dem jede Verfehlung gelandet ist, die sich ein Promi oder einfach nur ein halbfreiwilliger Teilnehmer einer zwielichtigen RTL-II-Reportage leistete.

Doch das ist lange her. Die Promiwelt hat sich verändert, die Plattform, auf der man sich jetzt über die Verfehlungen der Stars lustig macht, heisst jetzt Instagram und nicht mehr «TV Total». Die Ausschnitte heissen nicht mehr «Nippel» sondern Memes. Da ist es nur konsequent, dass ENDLICH jemand das herumliegende Cringe-Gold benutzt, das deutsche Promis über die vergangenen 20 Jahre angehäuft haben, – und es in Meme-Gold verwandelt:

Fangen wir mit der deutschen Kelly Clarkson an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Mai 18, 2019 um 12:30 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

«Ich wär lieber niedlich wie Jeanette Biedermann und switche mein Image und fang' jetzt wieder an» – Eko Fresh in «König von Deutschland»

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 1, 2019 um 1:53 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Like, wer's kennt

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Mai 31, 2019 um 11:28 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Mai 28, 2019 um 11:30 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Germany's Next Topmodel, Garant für Cringe-Momente

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 1, 2019 um 10:01 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 3, 2019 um 1:47 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Galeria Arschgeweih macht, dass ich mich mit Naddel verbunden fühle (HELP!)

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 4, 2019 um 2:13 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 8, 2019 um 12:53 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 10, 2019 um 2:45 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 11, 2019 um 1:10 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 24, 2019 um 10:57 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 25, 2019 um 12:36 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von 𝖌𝖆𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝖆𝖗𝖘𝖈𝖍𝖌𝖊𝖜𝖊𝖎𝖍 (@galeria.arschgeweih) am Jun 27, 2019 um 8:08 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

«Love is not a game for me» – JA KLAR