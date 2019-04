Spass

People-News

Dichten wie Justin Bieber? Das kannst auch du!



Hol dir jetzt das «Dichten nach Justin Bieber»-Master-Diplom! (mit nur drei Punkten)



Die Liebe von Justin Bieber zu Hailey scheint gigantisch zu sein – eine dieser Maximal-Lieben.

Und deshalb hat er seiner Frau auch ein Maximal-Gedicht geschrieben. Natürlich auf Instagram, der Plattform aller junger Poetenseelen.

Wir wollen uns nun daran laben und sehen, ob ihr herausfindet, nach welchen Worten des Sängers verliebter Geist griff, um seiner Seelenverwandten zu huldigen.

Könnt ihr so gut dichten wie er?

Das lyrische Kunstwerk beginnt mit den folgenden Zeilen:

Sunlight falls into the Abyss

Just like I fall into your __________



(Das Sonnenlicht fällt in den Abgrund

Genau wie ich in deine __________ falle)

Die Auflösung bild: instagram/Haileybieber

Es folgt das übliche Wellenbrechen am Ufer. Dann aber heisst es überraschend:

Sound of the __________

a true meditation

I think about you,

Gods greatest creation.



(Der Klang der __________

eine wahre Meditation

Ich denke an dich,

Gottes grösste Schöpfung.)

Auflösung bild: shutterstock/watson

Eine Fifty-Fifty-Frage mit Ausweich-Möglichkeit zum Schluss:

Auflösung bild: instagram/justinbieber

Herzlichen Dank fürs Mitmachen allerseits! Wer drei Punkte geschafft hat in diesem happigen Quiz, dem sei hiermit das begehrte Dichten-nach-Bieber-Master-Diplom überreicht – diese Zierde eines jeden Lebenslaufes!

bild: watson

(rof)

