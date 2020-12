Spass

People

Und nun zu den wichtigen Fragen: Klingt dieser Hund wie Will Smith?



Und nun zu den wichtigen Fragen: Klingt dieser Hund wie Will Smith?

Will Smith zeigt auf Instagram, dass Prominente eben doch auch nur Menschen sind. So schickte ihm ein Kumpel ein TikTok-Video eines Huskys und schreibt darunter: «This dog sounds Will Smith-ish lol.» Smith selbst sieht die Ähnlichkeit überhaupt nicht, wie er zum Post schreibt.

Zuerst dachten wir auch, dass das Geheule dieses Hundes überhaupt nicht «Will Smith-ish» klingt. Doch dann erinnerten wir uns an diese Stelle aus «The Fresh Prince of Bel-Air»:

Nun sieht die ganze Sache etwas anders aus. So schreiben auch viele Kommentatoren, dass sie den Schrei des Huskys wiedererkannt hätten.

Bild: instagram

Und so werden wir noch auf viele andere Stellen in der Serie aufmerksam, in denen der Husky durchaus Smiths Voiceactor sein könnte:

Zum Beispiel in der Kirche... Video: YouTube/Whovianlover

... oder beim Frühstück: Video: YouTube/Bruceolini and his big weenie

Nun also zur grossen Frage: Klingt dieser Hund wirklich wie Will Smith oder nicht?

Klingt dieser Hund wie Will Smith? Ja, die haben identische Stimmbänder! Nein, so ein Quatsch. Nein, Will Smith klingt wie der Hund, nicht umgekehrt. Wie bin ich hier gelandet?

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bad Hair Day? Keine Bange … «Fence Guy» erobert das Netz mit Akrobatikkunst und lustigen Fails Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter