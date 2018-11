Spass

Huiiii, der PICDUMP ist da! đŸ€Ż

Freunde, HALT. Wir versuchen noch einmal, einen gewissen Jemand #Erster werden zu lassen.

Es reichte letztes Mal leider nur fĂŒr den dritten Platz.

Also:

Wenn er es endlich geschafft hat, tatsĂ€chlich Erster zu sein, können wir uns dann mal wieder was anderes einfallen lassen. VorschlĂ€ge fĂŒr neuen Seich immer willkommen in den Kommentaren!

Kommen wir nun zum Wunsch der Woche*:

Es folgt nun zwar kein kompletter Lerndump, aber wir werden uns zu Beginn ein bisschen weiterbilden. Oder fĂŒr die Gescheiten, die das schon alles wissen: Repetieren. Ok? Ok! Und macht euch Notizen, evtl. gibt es am Schluss eine PrĂŒfung. Haha. Vermutlich nicht. Dennoch:

Spitzt die Stifte, es geht los.

So wĂŒrde es aussehen, wenn andere Planeten der Erde so nahe wĂ€ren, wie der Mond es ist: via imgur

So sieht es aus, wenn eine Schlange einen Baum hochklettert: via imgur

Wie lange leben Tiere? via imgur

So sieht das Ei eines BĂ€rtierchens aus: via imgur

Und so sieht ein BĂ€rtierchen aus: bild: wikipedia

Wenn du (fast) so schlau wie Huber sein willst, lies das:

Was passiert, wenn du etwas runterschluckst: via reddit/mildlyinteresting

Wie der Ton einer Trompete produziert wird: via giphy

Der Satz des Pythagoras (aÂČ + bÂČ = cÂČ) in einem Gif erklĂ€rt: via giphy

Dieser traditionelle Tanz nennt sich Zaouli. Er wird von den Guro-Sprechenden (ElfenbeinkĂŒste) getanzt. via gifycat

Was passiert, wenn man einen Kanonenputzer drĂŒckt: via reddit/mildlyinteresting

Und zu guter Letzt: Auf Forgotify kannst du dir Songs anhören, die noch NIE irgendjemand auf Spotify gehört hat.

Ich habe es ausprobiert. Und die Auswahl war ... interessant.



via giphy

Crazy, diese Typen im Netz! via vongestern

Charlie Chaplin war schon vor allen anderen cool: via ebaumsworld

Wenn du mit deinem Grosi Ramen essen gehst: via ebaumsworld

Weiser Ratschlag der Woche: via userinput

Übrigens: Dieser Zettel hing letzte Woche bei uns im Treppenhaus.

Update ... ¯\_(ツ)_/¯

Dabei fing es so vielversprechend an ... the amazing man-spider

Obwohl ich das Bild bereits kenne, habe ich wieder 1 Minute lang gesucht. 🙄🙄🙄 via userinput

Erwartung vs. RealitĂ€t – in Japan:

Jahrelang trug Sydney ein Geheimnis mit sich herum – bis sie sich röntgen lassen musste: via twitter/sydney_allenn

Eine super Idee, wie du deinen Mitbewohner ĂŒberraschen kannst an seinem Geburtstag. 😍 via userinput

Und nun: Menschen, die wie Kunstwerke aussehen. Nummer 1: via sobadsogood

Nummer 2: via sobadsogood

Nummer 3: via sobadsogood

Nummer 4: via sobadsogood

Nummer 5: via sobadsogood

Und Nummer 6 hat sich sogar extra fĂŒr das Foto nochmal umgezogen: via sobadsogood

Was! via twitter/robertmaguire_

Wenn du ein neues Sprichwort brauchst, nimm das hier: via ebaumsworld

Wie du jemanden wirklich motivierst: via ebaumsworld

Mehr Motivation! via userinput

Und wie du jemanden entmonitivierst: 17 Anti-MotivationssprĂŒche fĂŒr einen verschenkten Tag:

Wir kommen zu: Dauerwerbesendungen – mit neuem Kontext.

Falls ihr ihn nicht sowieso schon abonniert habt, tut es jetzt: Der Subreddit «where did the soda go» ist sehr, sehr lustig, wie folgende Kreationen beweisen. Es geht so: Man nehme dĂŒmmliche Szenen aus Werbesendungen und erfinde eine neue Story dazu.

Zum Beispiel ...

«Damit er in Ruhe das Spiel schauen kann, hat Patrick Superkleber auf den Kamm seiner Frau geschmiert.» via reddit/wheredidthesodago

«Bei Halbmond verwandelt sich Wanda in einen Halb-Werwolf.» via reddit/wheredidthesodago

«Es war das Erste, was Janet tat, nachdem sie die Mormonen verlassen hatte.» via reddit/wheredidthesodago

«Nachdem er an einem Meeting seine Idee vorgestellt hatte, hörte man nie wieder etwas von diesem Game-Designer.» via reddit/wheredidthesodago

Zur Werbung «SchĂŒtze dich vor IdentitĂ€tsdieben!»: «Das Schlimmste an IdentitĂ€tsdieben ist ihr unglaubliches Tarntalent.» via reddit/wheredidthesodago

«Oh nein! Jetzt ist Farbe auf die Wand geraten, die ich mit ebendieser Farbe anmalen wollte!» via reddit/wheredidthesodago

«Teslas neustes Auto kann nicht nur dein FrĂŒhstĂŒck kochen, es kann dich auch schnell und schmerzhaft an deine gewĂŒnschte Destination teleportieren.» via reddit/wheredidthesodago

«Der mobbende KĂŒbel zwang sie nicht nur, ihm ihren Zmittag zu geben, er brachte sie auch noch dazu, ihm sein ganzes Taschengeld auszuhĂ€ndigen.» via reddit/wheredidthesodago

«Und auf einmal fĂŒhlte sich Kevin von der verschmierten Tinte irgendwie ... angemacht.» via reddit/wheredidthesodago

Apropos angemacht: Pornostars vor und nach dem Styling

Der herzigste KĂŒrbis der ganzen Welt. via userinput

Brot, das so aussieht, als wÀrst du grad auf einem Trip: via ebaumsworld

Mehr Trip: Huiiiii via userinput

Noch mehr Huiiiiii:

Ein Kasten, der so sehr reflektiert, dass es aussieht, als wĂŒrde er langsam verschwinden: via reddit/funny

Die perfekte TĂŒre fĂŒr alle Betrunkenen: via reddit/funny

Und die passenden Betrunkenen dazu (die auch noch einen «Promi» getroffen haben, meinen sie...):

Diese BÀume wurden so gepflanzt, dass sie im Herbst lÀcheln. :) via ebaumsworld

Ist euch mal aufgefallen, dass sich John Travolta in dieser «Pulp Fiction»-Szene an die Nase fasst und es dann durch den Schatten so aussieht, als hÀtte er sie verbogen? Mir bis grad eben auch nicht: via imgur

Grund genug, nur einen Stern zu geben. ¯\_(ツ)_/¯ via ebaumsworld

Ich wĂŒrde ihm 10 Sterne geben, wenn ich könnte, aber weil ich es nicht kann, gebe ich ihm 4 von 5. ÂŻ\_(ツ)_/ÂŻ ??? via reddit/funny

WĂ€hrenddessen im ZĂŒrcher Kreis 3: via reddit/funny

Wenn deine Kumpels noch einen Joint drehen, du dich aber kaum bewegen kannst: via userinput / classical art memes

Tscheggsch. Haha. Ha. via ebaumsworld

Ich fĂŒhle mit ihm. via explosm

Die Geschichte hinter dem Bild:

Bild mit Geschichte: History Porn, Showbiz-Edition

Wenn dich dein Mami frĂŒher auf dem Schlitten in die Schule gezogen hat: Huiii. via ebaumsworld

Tchuligom. via userinput

Wer will 1 dicken Huhn? via userinput

Der Ratschlag ist schon ein bisschen lustig. Haha. via userinput

Diese 17 Bilder beweisen: Deine Grosseltern waren (vermutlich) viel krasser als du

Und die Moral von der Geschicht'? Befolge die Anweisungen erst gar nicht. via reddit/funny

Flachwitz zum Abschluss: bild: heuteshow

Und nun noch schnell: Dinge, die anders kommen, als man denkt.

Sie hat die Reflexe einer ... Katze: via reddit/nonononoyes

So, das letzte Gif fĂŒr heute! via reddit/nonononoyes

Und jetzt stellt alle eure Ordner auf – es gibt tatsĂ€chlich eine PrĂŒfungsfrage:

Also, bis gleich in den Kommentaren! Oder biis nÀchsten Mittwoch! Adiosss via giphy

