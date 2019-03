Spass

Picdump

Picdump gegen Langeweile: Die besten Bilder aus dem Internet



Hahahohohihi. PICDUMP.

Damit du auch heute eine Unwichtigkeit gelernt hast: Heute ist weltweiter Viagra-Tag. Und zwar findet dieser am 27. März statt, weil das Präparat an diesem Tag im Jahre 1998 auf den Markt kam. So schön!

Also ...

Hereinspaziert, es geht los! via reddit

Vergesst Tchuligom! Neu heisst es: via userinput

Falls du neue Beschimpfungen brauchst: via reddit/funny

Wie pflegt der geneigte User in allen Kommentarspalten dieser Welt zu sagen? Genau: «Wer lesen kann, ist klar im Vorteil» via imgur

Der ist dumm, der macht das. via reddit/funny

Brauchst du? Macht schöne Fchisuchr via facebook/bestofkleinanzeigen

1 schöne Gedicht für zwischendurch: facebook/bestofkleinanzeigen

Und ab und zu ist es Liebe <3: facebook/bestofkleinanzeigen

Immer noch lustig: «STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen

Eine Liebesgeschichte in 4 Akten: via imgur

Wenn deine Kumpels die nächste Guuge (Hoi Emma!) drehen, du aber jetzt schon deine Arme nicht mehr bewegen kannst: via imgur

Aha, und uf eimal bisch etz also meeega luschtig, Fränzi, hä. via reddit/funny

Nur jetzt: 50 Prozent Rabatt. via userinput

«Hihihihi du bisch ja blind hihihihi» via ebaumsworld

Eine wichtige Frage, die mich seit Wochen, nein!, Jahren beschäftigt: via userinput

Und wie erklärt ihr euch das? Hä? via userinput

Verschwörung!!!! Darum steckt der Ku Klux Klan hinter Marlboro

Diese eine Person auf Instagram immer ... via userinput / twitter/caucasianjames

Hach. Auch schön.

Hündchen am pfusen: via imgur

Die perfekte Geburtstagskarte für alle Geschwister: via userinput

¯\_(ツ)_/¯ via userinput

Ein ganz normaler Montag in den Ferien: via userinput / classical art memes

Wenn dein Kind sagt, es muss nicht aufs WC und 39 Sekunden später: via reddit/funny

Wie sich alle nach einem Wochenende mit der ganzen Familie fühlen: via userinput / instagram/tank.sinatra

Aus der Kategorie: Dinge, die dir kurz vor dem Einschlafen einfallen werden. via reddit/funny

Wenn du als Erwachsener ein Nickerchen machst: via reddit/funny

Und nun: Ein Gif, das du dir eine Zillion Mal anschauen kannst. Huiiii via ifunny

Kann man sich auch zwei Mal anschauen: via ebaumsworld

Wenn du eigentlich aufs WC musst, aber deine Katze grad so bequem auf dir liegt und du nicht weg kannst. Nie mehr. via userinput

31 Dinge, die uns in den 90er-Jahren schrecklich genervt haben

Wieso jemanden um Hilfe bitten, wenn ich meine Zeit vergeuden kann? via ebaumsworld

Und nun kommen wir zur heutigen Lektion fürs Leben: via theycantalk

Er sitzt immer noch da. via reddit/fail

Gib es mir, ich zeig dir, wie es richtig geht: via reddit/funny

Wenn du drei Minuten vor deinem Wecker aufwachst, weil dein Mitbewohner so einen Krach macht: via userinput

Wenn du dir vornimmst, dieses Mal im Ausgang mal NICHT über Politik zu sprechen und ein paar Bier später: via reddit/funny

Aus der Kategorie: Dinge, die man ohne Bild fast nicht glauben kann. via userinput

Auch gut: Diese 25 wahnsinnig sinnlose Tripadvisor-Reviews

Etwa gleich gut wie der Veloweg an der Langstrasse: via reddit/funny

Damit du heute noch mehr gelernt hast: Der perfekte Filter. Ein Nüdeli. via imgur

Ba-dum-tss. via twitter/kriegundfreitag

Wenn du dich mal wieder dumm fühlst, denk daran, dass Menschen das tun: via ebaumsworld

Panorama-Bild from Hell: via imgur

Aus der Kategorie: Neiiinnnnnn via imgur

Nei nei nei. via reddit/mildlyinfuriating

WTF? Ah! 27 Bilder, die du zwei Mal anschauen musst, um sie zu verstehen

Wenn dich jemand nach deinem Talent fragt: via imgur

Der Beweis dafür, dass es Zeitreisende gibt: via userinput

Meine Damen und Herren, zum Abschluss präsentieren wir: Das Zwiebelsystem ganz neu interpretiert. via reddit/funny

Und damit du heute noch mehr gelernt hast: via userinput

Und noch eine wichtige Frage zum Thema Milch: via ifunny

Ja, wieso nicht Wurst?

So, fertig für heute! Ich bin stolz auf dich, du darfst nun Pause machen. via userinput

Bis nächsten Mittwoch, Leute!

Und nehmt noch dieses Kleinanzeige mit auf euren Weg, sie wird euch Gutes bescheren, würkli. Am besten ausdrucken und ins Portemonnaie legen. Aso, tschaui

