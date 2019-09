Spass

Picdump

Die lustigsten Bilder aus dem Internet: watsons PICDUMP ist da!



montage/bearbeitung: watson / material: shutterstock

Hopp, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit: PICDUMP. 🙃

HOI. ES GEHT LOS.

Freunde, es ist so: Wir alle kennen und lieben und hassen auch ein bisschen (for ever 5 Punkte) Dani Huber (auch bekannt als die hellste Kerze der Redaktion aka Huber-Quiz). Weshalb es nicht weiter verwunderlich ist, dass der Schrei nach Huber im Picdump immer grösser wird. Fallbeispiel A:

So habe ich also höflich beim Huberid nach seinen Lieblings-Gifs/Bildern/wasauchimmer nachgefragt. Seine Antwort: Er gesteht, «per Definitionem ein nüchterner Faktenheini» zu sein. «Da gibts nix Lustiges!» – aber nach ein paar «Mach jetzt, Dani!», kam nun doch noch etwas. Und zwar folgendes ...

Huber-Gif für zwischendurch, Nummer 1: via reddit/funny

Seid auch nächste Woche dabei, wenn es wieder heisst: Wird Dani Huber noch ein Gif einsenden?

Bis es allerdings so weit ist: Best of Kommentarspalte!

Wir beginnen mit einem dem schönsten Gedicht ever

Noch mehr:

Und weiter gehts ...

Coo, coo. via userinput

Ich in der Oberstufe. via reddit/funny

Wer hätte gedacht, dass es noch einen schlechteren Superhelden-Namen als Ant-Man gibt: via imgur

Dein Liebesleben zusammengefasst auf einem Bild: via userinput

Währenddessen im Coiffeursalon: via gallmancartoons

Die Zahlen zur Arbeitslosigkeit in den USA.

...

Zufall? Ich denke nicht. via userinput

Es ist besser, dass wir nicht wissen, was sie denken. via userinput / twitter/johnlyiontweets

Wir als Anwalt. via userinput

Wenn du eigentlich vorbereiten an eine Prüfung gehst, aber ... via userinput

Ich liebe es, dass ich offen für Neues bin. 🙃 via reddit/funny

Damit wir auch heute etwas gelernt haben: via userinput / the meta picture

Woran man einen WIRKLICH guten Schauspieler erkennt: via userinput

Immer, wenn du etwas dringend brauchst: via reddit/funny

Nein, es sind keine siamesischen Zwillinge. via userinput

Wenn dich jemand fragt, welcher Religion du angehörst: via userinput

Früher war alles besser. ALLES. via reddit/funny

ALLES. via userinput

Momente, in denen ich nicht mehr so genau weiss, wieso ich überhaupt einen Job habe ... 🤔 via imgur

Wenn du der Umwelt zuliebe auf eine Plastikgabel verzichtest 🥰

Und nun: Vögel. Was ist mit ihnen? via userinput

Was denken die denn, was dann passiert? Man nimmt einfach eine Zillion davon. Also wieso nicht grad mehrere Lagen? Ehrewort ... via imgur

Passt gut zu Burgern. Mhmm. Burger.

NEIN NOPE TSCHAU NEI via reddit/funny

Wenn deine Mutter «etwas Tolles für dein Auto» hat: via ebaumsworld

Wenn du bei der Mathe-Prüfung Frage 1 nicht checkst und zur nächsten Frage übergehst: via reddit/funny

Das ist bestimmt nur Zufall. via imgur

Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr angeguckt haben? via userinput

Hach, sie wird mit jedem mal Anschauen besser. 🧐

Wenn du dich mit deinen BFFs zum Kaffeeklatsch triffst: via userinput

Oder so:

Du, wenn deine Arbeitskollegin vom Mitarbeiterfest berichtet, das du verpasst hast: via userinput

Du, wenn dein Chef fragt, wer die Wochenend-Schicht übernehmen kann: via reddit/funny

Tipp für ganz Faule Schlaue: via userinput

Manchmal ist man einfach ein bisschen dümmlich: via reddit/funny

Und manchmal ist man einfach sehr dümmlich: via ebaumsworld

Fragen, die ich mir nie gestellt habe, aber die mich nun sehr beschäftigen: via ebaumsworld

Wie sich dein Hund fühlt, wenn er das Haus bellend durchs Fenster vor einer Plastiktüte beschützt: via ebaumsworld

Was du siehst, wenn du besoffen nach Hause läufst: via ebaumsworld

Es ist halt einfach sehr ... via userinput

Endlich hat jemand das Potential dieser Dinger erkannt. via userinput

Und noch jemand, der ein Potential erkannt hat: via userinput

Hmm .... 🤔 ... Nein. via ebaumsworld

Kommen wir nun zum

Fund der Woche:

Und zwar gibt es da so eine Seite, die sehr lustig ist: Talktotransformer. Es geht so: Man schreibt irgendwas (auf Englisch) und ein Bot schreibt den Text weiter. Ein Beispiel ...

Kann man einfach irgendwas schreiben und ta-da, eine Geschichte:

Ok 1 noch: Ähm. Ja.

Viel Spass damit. Haha. So, und jetzt, ...

... zum Abschluss: Zwei der wohl schlimmsten Dates

Nummer 1:

Nummer 2:

Liebe Natalie, lieber Chris: Für euch. bild: linas malkünste

Falls dir auch gerade ein etwas unglückliches Treffen eingefallen sein sollte, fühl dich frei, dein Erlebtes mit uns zu teilen. Es wird dir danach besser gehen. Wirklich.

PS:

So, das wars dann auch für heute. Tschüss, Leute, bis nächsten Mittwoch!

Es verabschiedet sich heute für mich:

Adieuuu via giphy

