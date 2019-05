Spass

Hallohallo! Ich bin wieder da, also so halb, weil: Heute ist der 1. Mai. Das heisst: Es gibt selbstverständlich einen Picdump, aber eben – es ist Tag der Arbeit, da arbeitet üblicherweise niemand so richtig. Also zumindest ich nicht. Und du hoffentlich auch nicht.

Darum, schnell schnell, gehen wir gleich über zu den Lustigkeiten aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps – es waren nämlich sehr viele Lustigkeiten dabei. SEHR VIELE.

Und danke für die Geburtstagsglückwünsche! 🥰

In diesem Sinne:

Apropos Bodyguard: via userinput

Auch gut: via ebaumsworld

Dann lieber Kaugummi unter dem Pult als DAS: via reddit/creepy

Wenn dir jemand eine Handmassage gibt aber nach nur drei Minuten aufhört: via reddit/creepy

Wenn dein Name deinen Beruf bestimmt: via imgur

1 Schweigeminute für alle ohne Jahreszeiten. via reddit/funny

Die Gefahr ist allgegenwärtig. via imgur

Falls dein Mitbewohner mal wieder bis in die Morgenstunden «Smoke on the Water» auf der Gitarre geübt hat: via reddit/funny

Jetzt bin ich auch traurig. poorlydrawnlines

Mitmachen ist alles – aber nur, wenn ich gewinne. via senorgif

Wahre Freundschaft zeigt sich in den kleinen Alltagsdingen, die man füreinander tut. 🥰 via userinput

Damit du auch heute etwas gelernt hast: Ein neuer Icebreaker für deine Tindermatches. via reddit/funny

Schick das jemandem, der jedes seiner Insta-Fotos als irgendein GOAL verhashtagged. via userinput

Wieso kann ich nicht einfach endlich zum Endboss. 🙄🙄🙄 via userinput

Darf ich vorstellen: Die Familie, deren grösster Feind der Wind ist. via reddit/funny

Hi Andrea, sind das eventuell deine Verwandten? 🧐 Video: watson/Emily Engkent

Wenn du die nächste Slideshow siehst, weisst du, dass auch das durchaus Sinn gemacht hätte: via userinput

Wenn du für einen Moment vergisst, dass dein Mann ein Vampir ist: via userinput

Niemand hat gesagt, dass es einfach ist, erwachsen zu sein: via reddit/funny

So schlächt. Haha. via userinput

Damit wir auch heute was gelernt haben: via ifunny

Wenn du hörst, wie einer deiner Arbeitskollegen für DEINE IDEE gelobt wird: via reddit/funny

Falls du nun einen neuen Job willst, versuch es mit diesem «Trick» beim Bewerbungsgespräch. via ifunny

Wie man aktuell jedem aus seinem Versteck locken kann: via ifunny

Neeeinnnnnnnn via imgur

Wenn du anders als die anderen bist, aber zufrieden. :) via imgur

Wenn du im Hotelzimmer duschen willst und nicht checkst, wie du das Wasser umleitest: via ebaumsworld

Man kann sie nicht oft genug sehen: via reddit/funny

¯\_(ツ)_/¯ via userinput

Viele von uns werden die wahre Schönheit der Mathematik nie zu sehen bekommen. via ebaumsworld

Setz dich, kurze Pause für zwischendurch: via imgur

So, es geht weiter: via ebaumsworld

Easy bliebe. via ebaumsworld

Stay strong – vor allem wenn du so etwas auf dem Rücken hast: via reddit/funny

Da waren die erfunden Sprüche von Loro und mir ja noch besser. Haha. #Neverforget

PS: Zwei von unseren Usern haben sich damals wirklich etwas aus der Slideshow stechen lassen. Haha. <3 Video: watson/Angelina Graf

Wenn du das erste Mal in deiner eigenen Wohnung ganz alleine kochst: via reddit/funny

Genug ist genug. via imgur

«Ou, us dere Perspektive hani ersch 29'932 Ufnahme. SO BLIEBE ROXY.» via ebaumsworld

────────??? via userinput

Passend dazu: via userinput

Tschäggsch? Hi hi hi. via userinput

So, das wars auch schon wieder für heute, Freunde!

Heute verabschiedet sich für mich:

Und weil eben heute der 1. Mai ist und nicht so viele watsons Kommentare freischalten, denkt immer dran:

Und schön nett sein zueinander, gelled, sonst:

Bis nächsten Mittwoch! Dann endlich wieder «in echt».

PS:

Und falls du heute arbeiten musst: Nach diesen 26 Bildern wirst du deinen Job lieben:

Und nicht vergessen: Pusheli* anmachen! Okcool. gif: watson

*

