Schluss mit Rumhängen! Der PICDUMP liest sich schliesslich nicht von alleine 💪

Dieser Bahnhof ist auch ein Swimmingpool

Schweden erlebt dieses Jahr einen sehr heissen und trockenen Sommer. Rettungskräfte bekamen die verheerenden Waldbrände nur mit grosser Mühe unter Kontrolle. Insgesamt waren es deren 25.

Die Dürreperiode wurde jedoch am Wochenende unterbrochen. Stürme brachten starke Regenschauer mit sich und führten in mehreren Städten zu sintflutartigen Überschwemmungen, wie The Local berichtet.

Die Unterführungen des Hauptbahnhofs in Uppsala wurden regelrecht geflutet. Für einige ein Ärgernis, mit …