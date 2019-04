Spass

Picdump

Bitte nicht stören, ich muss viel erledigen. Vieeeel! Kein Picdump. Echt.



via knowyourmeme

Dinge, die du heute nach dem PICDUMP noch erledigen musst: ___________*

(*In die Linie kommt ... richtig: Nüt. Du hast jetzt frei. Und kannst entspannt Picdump schauen. So schön!)

Hallohallo!

Es ist so: Wir müssen heute chli fürschi machen! Weil: Ich habe leider null Zeit. In Zahlen: 0. In Buchstaben: O.

Warum? Weil ich nächste Woche nicht da bin (und die möglichen Stellvertreter leider auch keine Zeit haben) und ich darum noch einen weiteren Picdump für nach Ostern zusammenschustern sollte.

Oh-ohhhh.

Was man so tut, wenn man eigentlich keine Zeit hat: via giphy

Das heisst: Ihr müsst eure Kommentare nächste Woche selbst freischalten. Haha. Nein, das heisst es natürlich nicht.

Es heisst aber: Dass ich nächste Woche leider nicht mit euch in der Kommentarspalte rumblödeln kann und ihr einfach – wie auch sonst immer – nett zueinander seid und euch schön selbst unterhaltet, bis ich wieder da bin. Ok? Ok! Also, blablalbal, es geht los!

Zur Einstimmung, bald haben wir ja ein paar Tage frei (juhu):

Weil morgen ja so quasi Freitag ist: via reddit/funny

Und wenn du dann so richtig hacke versuchst eine Nachricht zu lesen: via reddit/funny

Wenn du den ganzen Abend am Tisch gesoffen hast – und das erste Mal aufstehst: via userinput

Eifach so: 33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte

Wenn du dir im Ausgang (viel) Mut angetrunken hast und nun endlich bereit bist, jemanden anzusprechen: via userinput

Immerhin nach Farben getrennt. via imgur

Wie du dich selbst siehst, wenn du EIN MAL nicht mit den Ausgang gehst: via imgur

Herzige Geschichte für zwischendurch: via reddit/funny

#FreeRotiChäppli via userinput

Wenn ich unter der Woche am Abend irgendwohin mitgehen soll: via ebaumsworld

Ich kenne jemanden*, der als Kind seine Katze abgeschleckt hat, weil «sie jetzt mir gehört». via userinput

Apropos Katze: via userinput

Wenn Montagmorgen ein Gesicht wäre. via reddit/funny

Auch am Montagmorgen: via twitter/_niyyy

Und wenn du schon dabei bist: Ist der Herd aus, auch wenn du ihn gar nicht angemacht hast? via userinput

Wenn du ganz genau weisst, dass du jetzt endlich anfangen solltest zu lernen, damit du nicht den Stress deines Lebens hast, ... du aber einfach keine Lust hast: via userinput

Du nach einem Drink: via reddit/funny

10 feet = ca. 3 Meter via userinput

«DJ Khaled! DJ Khaled! DJ Khaled!» via userinput

Er macht das wirklich. Oft. Sehr oft. Haha. Video: YouTube/PrimeTime Productions

Don't stop believin', hold on to the feelin', streetlights, peopleeeee via reddit/funny

Wieso sind eigentlich alle Mütter gleich? via ifunny

Und wieso sind alle Omis gleich? via userinput

Wenn Omis besonders kreativ sind:

Du an deinem ersten Arbeitstag: Hoi zäme ich bin ganz normal via reddit/funny

Du weisst, dass du dringend deinen Desktop aufräumen musst, wenn: via reddit/funny

Und das nicht mal besonders gut ... via ifunny

Moll, super, danke für nüt. via imgur

Passend dazu: 22 WCs mit grossartiger Aussicht

Du hast gefragt. via imgur

ICH HAN AU 10 MINUTE GMACHT. via reddit/funny

Augenbrauen vergessen – passiert auch auf Insta den Besten. via comicshans

Lustig, weil lustig: 17 (+1) Plattencover-Memes, die dein Leben genau beschreiben

Perfekt, danke vielmal. via instagram/highfiveexpert

Okay, dieses Meme hat schon sehr viele Entwicklungen durchgemacht, aber DAS ... ist perfekt: via reddit/funny

PLOT TWIST. via userinput

Man muss sagen: Es wäre eine schwierige Entscheidung. via twitter/benjaminepark

Wenn du denkst, heute wird ein guter Tag und der Tag so: via twitter/maggieallennnn

Auch dumm gelaufen:

Ich gebe zu, ich musste sehr fest lachen bei der Vorstellung. Haha. via twitter/johnistoasted

Und oben rechts der, der an dem Abend fahren musste: via reddit/funny

Es ist LIEBE. via ebaumsworld

Wenn du Memes so sehr liebst, dass du sie dir tätowieren lässt ...

Wenn du kurz in den Spiegel schaust, um zu checken, ob du zu bekifft aussiehst: via ebaumsworld

Warum nochmal war das damals cool? via imgur

Du und deine Freunde, 13 Stunden nachdem ihr euch «aber nur uf eis Bier!» getroffen habt: via reddit/funny

Wir lassen es ausnahmsweise gelten. via ebaumsworld

DAS HIER ABER ALLES NICHT:

Hoi Ei. via ebaumsworld

Zum Abschluss: Wie du dich im Nullkommanix besser als die anderen fühlst. via userinput

🧐 via userinput

Zack, ein Meister-Koch am Werk: via userinput

So, ich wünsche euch allen eine Beziehung von solch grossem Vertrauen wie wir es hier zwischen Schüler und Rucksack bestaunen dürfen: via userinput

Das wars für heute! Tschaui!

Oder in romantischeren Worten: via giphy

Ahja und schöne Ostern! via giphy

Eifach so: 31 Spielplätze des Grauens

Nicht vergessen: Pusheli* anmachen! Okcool. gif: watson

*

Abonniere unseren Newsletter