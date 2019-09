Spass

Picdump

Picdump! Hier kommen die lustigsten Memes und Bilder aus dem Internet



bild: shutterstock feat. lina

Wenn der heutige PICDUMP ein Emoji wäre: ٩(◕‿◕)۶

Freunde, eine kleine Anpassung! Im Best of Kommentarspalte von letzter Woche sind jetzt nicht nur Kommentare vom Picdump drin, sondern auch ein paar aus anderen Artikeln. Weil; Ihr seid überall lustig. Und so ists auch für die, die schon alle Picdump-Kommentare gelesen haben, ein bisschen lustiger. Ok? Ok!

Falls ihr also einen «Hahaha»-Kommentar (oder sonst was Tolles) gesehen habt, schickt mir 1 Screenshot an lina@watson.ch, weil ... all unsere Storys kann ich leider auch nicht lesen. 🙃

Und jetzt ...

Fangen wir an mit den Spassigkeiten von letzter Woche:

Hereinspaziert, es geht los: Best of Kommentarspalte! 🙃

Und jetzt, schnell weiter ...

Weiter gehts:

Ich will ja nicht sagen, dass es stimmt, aber ... ES IST GENAU SO. via instagram/murrzstudio

Grüsli Müsli via reddit/bestofkleinanzeigen

Etwas, das in jeder Umkleidekabine sein sollte: via ebaumsworld

Und etwas, das überall sein sollte, wo man auf irgendwas wartet: via userinput

Oder sowas, fänd' ich auch ganz ok: via userinput

🌚🌝 via userinput

Wenn Apple Äpfel herstellen würde: via reddit/funny

Meine Damen und Herren: Der Hammer-Hammerhai via userinput

Irgendwie lässt sich alles mit Video-Spielen erklären: via userinput

Was passiert, wenn du eine (leere) Tüte Chips in die Mikrowelle steckst: via userinput

Damit du jetzt nicht mit einer Tüte Chips zur nächsten Mikrowelle rennst, guck hier ... Video: YouTube/Little Shop of Physics

Wenn du denkst, dass du das Schlimmste hinter dir hast ... via userinput

Deine Zeit ist gekommen, Küchenrolle. via lolnein

Andere Hunde vs. dein Hund: via reddit/funny

Deine Freunde auf Instagram vs. du auf Instagram ... via reddit/funny

Währenddessen in Deutschland: via imgur

Falls du dich jemals gefragt hast, was Duschköpfe denken, wenn es regnet: via lolnein

Und was wir unter der Dusche so denken:

Jetzt, wo du es sagst ... 🧐 via reddit/funny

Wenn deine bessere Hälfte seit Wochen nichts Dummes angestellt hat ... via ebaumsworld

Sucht noch jemand einen Job als HochzeitsfotografIn, wo man nichts verdient und seine eigene Verpflegung mitbringen muss? Irgendjemand? via userinput

«Ja Schatz? Ja, ich dich au. Doch, sicher denk ich an dich! Nein, sag nicht sowas, Schatz. Ja, Schatz. Ja, Schatz ...» via ebaumsworld

Wer macht sowas? via reddit/mildlyinfuriating

🤦🏻‍♀️

Und nun: Ein braunes Zebra-Baby – mit Punkten, statt Streifen. via imgur

Auch herzig: Baby-Capybaras

So eine Lupe am Einkaufswagen ist ja eigentlich sehr praktisch. Ausser, man lässt den Wagen draussen in der Sonne stehen ... via ebaumsworld

Wenn dein Tüechli runterfällt und du nur noch an Glace denken kannst 🌝 via ebaumsworld

Das? Ach, das sind nur ein paar Schwäne, die man 1900 für eine Rudermeisterschaft aus der Themse holte

via userinput

Ohrwurm für zwischendurch: via userinput

Es ist ein Saupar. Aber auch gut sarbaufar. via reddit/wasletztepreis

Idiot Penner tschau via reddit/wasletztepreis

«Kannst du mich malen? Gratis?» via userinput

Damit wir auch heute etwas gelernt haben: Der älteste Stift, der je gefunden wurde via userinput

Noch mehr lehrreiches: via userinput

Auch gross: Fledmutter (sehr wach) mit Fledkind (eher Fled-Teenager) via userinput

Auch hier lernt man noch einiges: History Porn, Teil 1 Zillion

Auch nervig. via reddit/mildlyinfuriating

Nein. via reddit/mildlyinfuriating

AH! via reddit/mildlyinfuriating

Auch eher unangenehm: Passiv-aggressive Notizen an nervige Mitbewohner

Und zum Abschluss wieder schöne Dinge:

٩(◕‿◕)۶ via reddit/oddlysatisfying

٩(◕‿◕)۶ via reddit/oddlysatisfying

٩(◕‿◕)۶ via reddit/oddlysatisfying

٩(◕‿◕)۶ via reddit/oddlysatisfying

٩(◕‿◕)۶ via reddit/oddlysatisfying

٩(◕‿◕)۶ via reddit/oddlysatisfying

٩(◕‿◕)۶ via reddit/oddlysatisfying

٩(◕‿◕)۶ via reddit/oddlysatisfying

٩(◕‿◕)۶٩(◕‿◕)۶٩(◕‿◕)۶

So, muss jetzt gehen. via giphy

Adios! Bis nächsten Mittwoch! ٩(◕‿◕)۶

PS: Was wärst du für ein Emoji? 🧐



