PICDUMP! (Und bald keine Ferien mehr ... 😓)

Freunde, es sieht so aus: Ich hab immer noch Ferien. Haha. Aber nur noch eine Woche. :'(

Freut ihr euch auch schon? Ja, ich mich auch!

Wenn ihr das lest, ist dieser Picdump noch älter als der davor. In Internet-Jahren etwa 1'218. Daaaarum: Postet die neuesten Meme-Entwicklungen einfach wieder in die Kommentarspalte, ok? Okgutdanke!

Und nun: Viel Spass!

Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, ...

Hallo. Es geht los. Bild: reddit

Sie hören unsere Gehirne ab. via reddit

Deine Katze, nachdem sie dein philosophisches Essay gegessen hat: via userinput

WC-Poesie vom Feinsten! #sodeep

Achtung: via userinput

Are we a joke to you? via reddit/funny

Machen wir das eigentlich immer noch? Bitte um Update der Meme-Lage in der Kommentarspalte, danke! via userinput

«Mehr Geld? Nein, aber hey, du kriegst gratis Hahnenwasser!» via userinput

Passiert mir auch ständig, so nervig. via reddit/funny

Bald vorbei 😓 via userinput

Hold my Chäppli. via userinput

Wer sein Chäppli nicht geholdet hat:

Sicher ist sicher. via reddit/funny

Wenn du im Sommer in deiner Dachwohnung den Kühlschrank öffnest: via imgflip

Wenn du Memes über Werbung bei Spotify siehst, aber sie nicht kapierst, weil du ein Premium-Abo hast: via reddit/funny

Katze beim Bewerbungsgespräch so: via reddit/funny

Ich habe es gegooglet. Es steht immer noch da. Haha. screenshot google

Es gab selten ein Meme, das mich mehr berührt hat: via reddit/funny

Hmmm, eine schwierige Entscheid– Haha, eigentlich nicht: via reddit/funny

«Bist du auch schon bei Level 5391, Ruth?» via ebaumsworld

Wenn du bei deinen Eltern zu Besuch bist: via imgur

OH MEIN GOTT via reddit/funny

Isch schön gsi mit dir, tschau. via ebaumsworld

Wären wir bei Jodel, würde jetzt hier stehen: Flirte channi. via reddit/funny

«Soll ich dir was zeigen? Lueg ...» via userinput

Ein Detail, worüber auch derjenige lacht, der die Packung gekauft hat: via userinput

Erinnerst du dich noch an deinen letzten erholsamen Schlaf? Ja, ich auch nicht. via userinput

Es gibt Dinge, die mich kurz vor dem Schlafengehen sehr beschäftigen. Das ist eines dieser Dinge: via reddit/funny

Und das Tanzen kann weitergehen! via userinput

Du, wenn du darauf wartest, dass du in einem Zürcher Kafi bedient wirst: via userinput

Grundloser Kommentar via userinput

Ähm. via userinput

ES STIMMT. via ebaumsworld

«Ruedi, es tuet!» via knowyourmeme

Und wenn sie es nicht schaffen ... via screenshot planets of the apes

Fast hätte es geklappt. via imgur

Wenn du deiner besten Freundin ein Meme geschickt hast und darauf wartest, dass sie es sieht: via userinput

Füsse hoch, ein Flachwitz ist unterwegs: via ebaumsworld

Wir als Arzt. Haha. via instagram/randomape

Der allerletzte Dad-Joke ever: via twitter/chuuew

Was du als Kind am liebsten angezogen hättest: via knowyourmeme

Ich, wenn ich so tue, als würde ich mich für etwas interessieren, das ich niemals kaufen werde, weil ich das Preisschild schon gesehen habe: via userinput

Du, wenn du dich während einer Diät um ein Stück Kuchen bittest: via knowyourmeme

Oder du, wenn du dein besoffenes Ich bittest, heute mal keinen Scheiss zu machen: via knowyourmeme

Zum Abschluss: Wir sind alle mängisch 1 Taco. via userinput

Dann gibt es da noch eine Frage, die mich schon etwas länger beschäftigt ...



Was macht eigentlich Florida Man?

In diesem Sinne: via giphy

Tschüss! Bis nächste Woche!

So in echt!

