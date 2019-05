Spass

Picdump

Hoi Cheffin, ich habe meine Arbeit bereits erledigt, darum schaue ich jetzt Picdump, ok? Ok



bild: shutterstock / montage: watson

Findest du mich? Hier bin ich, hallo. Picdump. Hoi.

Heute begrüsst euch für mich:

Und noch jemand möchte Hallo sagen:

Wer hat die Lustigkeiten aus der letzten Kommentarspalte verpasst?

Umfrage Wer? Ich!

Abstimmen 2 Ich! 0%

Nun, wenn das so ist: 1 Blick zurück!

Und nun: Suchbilder!

Weil ihr letzte Woche viel zu gut und viel zu schnell wart, folgt hier nun also Teil II.

Findest du alles? bild: shutterstock

Damit du nicht verzweifelst: bild: shutterstock

Weils so schön war, noch ein Such-Haufen! bild: shutterstock

Bubieinfach, gell? bild: shutterstock

Und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind: bild: shutterstock

Nicht, dass du sie brauchen würdest, aber für deine weniger intellenten Freunde vielleicht noch hilfreich: Die Lösung bild: shutterstock

Hast du alle gefunden? Sehr gut, dann darfst du nun weiter schauen:

Wenn du das fünfte Rad am Wagen bist ... via reddit/funny

Hass. Wut. Durst!

Wir fühlen mit dir, Hund, wir fühlen mit dir. via reddit/funny

Leider für den Hund verbotene :( – 32 Süssigkeiten, die wir früher am Kiosk «gekrömelt» haben

Die Freakshow der Zukunft: via imgur

Hast du Tattoos?

Ja! Eins. (1.)

Ja, ich hab ein paar Federn und ein paar Unendlichkeitszeichen, dann hab ich noch was Selbstgestochenes, so voll ironisch und noch ein paar römische Ziffern.

Ich habe schon so viele Tattoos, dass ich meinen neuen Kram schon über den alten Kram stechen muss.

Abstimmen 2 Nein, ich bin einer dieser Zukunftsfreaks. 0%

Ja! Eins. (1.) 0%

Ja, ich hab ein paar Federn und ein paar Unendlichkeitszeichen, dann hab ich noch was Selbstgestochenes, so voll ironisch und noch ein paar römische Ziffern. 0%

Ich habe schon so viele Tattoos, dass ich meinen neuen Kram schon über den alten Kram stechen muss. 0%

Tell me why! via reddit/funny

Nur noch 58 Jahre ... via imgur

Dinge, die so dümmlich sind, dass ich sie lustig finde: via imgur

#Putinspiration: Total inspiriert durch den Tag mit Hobby-Poet Putin

Wenn dich jemand fragt, was du mal werden willst, wenn du gross bist: via reddit/funny

Darf. Augen. Nicht. Zu. Weit. Öffnen. via userinput

Mit Gruss an Generation Praktikum: via userinput

Ein Badge, der auf jeder Jacke gut aussieht: via userinput

Dinge, die uns allen schon passiert sind: via userinput

Und nun ein paar Bilder aus der beliebten Kategorie: Was macht eigentlich mein Pinkel-Nachbar? via reddit/funny

Damit du auch heute etwas gelernt hast: via userinput

Was sind Katzen eigentlich? via userinput

Kenne ich irgendwoher. Haha. via reddit/funny

Momente, die jeder kennt: via userinput

Hach, damals, als Opi nur einmal in der Woche Schlaf benötigte. via reddit/funny

Es gibt einfach Themen, da kann man keine Kompromisse eingehen. via userinput

Wenn du dich mal wieder super gescheit fühlen willst, besuch deine Eltern. via ifunny

Wenn schon, dann richtig: via reddit/funny

Wie du dich fühlst, wenn du zwei Tage vorher für eine Prüfung lernst: via reddit/funny

In jedem Gruppenchat gibt es ihn. via ifunny

Das ist jetzt echt blöd gelaufen, houuu! via ifunny

Wenn auf einmal 5 Stunden in 10 Minuten verschwinden ... via reddit/funny

Ihr habt Nintendo vergessen. via imgur

Aus der Kategorie: Bei der Geburt getrennt. via userinput

Die heimliche Zwillinge der Fussballstars:

Büro-Job in einem Bild erklärt: via ebaumsworld

Wenn du nicht sicher bist, ob du noch ein Bier trinken sollst oder nicht – und Gott dir ein Zeichen schickt: via ebaumsworld

Und dann so: via reddit/funny

Oder noch schlimmer: Fondue for one. via reddit/funny

Dieses Spiel ist komplett unterbewertet. via reddit/funny

«Ja Frau Flugzeug» via userinput

10 Horrorfilme, vor denen wir WIRKLICH Angst hätten:

Nur für kurze Zeit! via userinput

Wer wird von seinem Schwarm ignoriert, weiss es, und schreibt ihm/ihr trotzdem 3x hintereinander? via userinput

Rachel White lebt meinen Traum. via imgur

Kein Müll, aber Kunst:

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: via twitter/wrighttolife

Nickerchen for ever. via ebaumsworld

«I mean, also, it is like, wenn one is, you know ... » via ebaumsworld

«Lied Mann Gesang nananananananana nana naaaa na nana» via userinput

Wenn du behauptet hast, dass du kochen kannst, bei eurem ersten Date aber das YouTube-Video nicht lädt: via userinput

Hopp Sport!

Alle Lehrer, immer: via userinput

Wir sind durch! Du hast es geschafft!

Und das allerbeste zum Schluss (Haha):

Zum Abschluss, für alle, die irgendwie immer noch nicht so den Drang verspüren produktiv zu sein:

Mir tüend etz chli mööggele!

Also: Bild aussuchen, ausmalen (könnt ihr auch im paint machen) und euer Meisterwerk dann in die Kommentare posten, damit alle anderen Kinder neidisch werden.

Zur Auswahl stehen: Du (hihi), ... bild: shutterstock

... Dino, ... bild: shutterstock

... selbstverständlich ein Waldi 🥰 und ... bild: shutterstock

... dieses herzige Tierchen. 🥰🥰🥰 bild: shutterstock

So, das wars für heute! Schauen wir mal, ob du es auch aus dem Picdump rausschaffst. Haha. bild: shutterstock

Geschafft? Gut, dann darfst du jetzt an der Verlosung teilnehmen!

Höchste Zeit, dass wir wieder mal ein paar Goodie-Bags verlosen! Was drin sein wird? Alles, was ich bei unserem Marketing-Team in den Schränken finden werde.

Wer ein kleines Überraschungs-Päckli erhalten möchte, füllt einfach das untenstehende Formular aus. Ich werde am Freitagabend circa 20 Gewinner zufällig auslosen.

Ja, ich will einen Überraschungs-Bag! Kurze Info: Die Gewinner werden am Freitagabend ausgelost. Die Päckli gehen Mitte nächster Woche auf die Post. Wir werden die Gewinner nicht benachrichtigen, du kriegst dann einfach Post von uns. :) Vorname Nachname Strasse / Nummer PLZ / Stadt Email Freiwillig: Meme deiner Wahl einsenden Datei hochladen Ausgewählte Dateien

Seid nicht traurig, wenn ihr kein Päckli kriegt, wir machen dieses Jahr sicher noch eine Verlosung!

Viel Glück! Und bis nächsten Mittwoch!

Ahja, hier noch die Lösung, damits auch alle wirklich rausschaffen! bild: shutterstock

Ahja, und mach den Picdump-Push an, ok? Ok. Du weisst ja, wo du den Push findest.

Umfrage Weisst du, wo du den Push findest? Jawohl!

Machst du ihn auch an?

Jawohl!

Sehr gut, und nun; Abfahrt, äh Abmarsch.

Abstimmen 2 Jawohl! 0%

Machst du ihn auch an? 0%

Jawohl! 0%

Sehr gut, und nun; Abfahrt, äh Abmarsch. 0%

Eifach so: 26 absurde Fotos, von denen wir gerne die Geschichte dahinter erfahren würden

