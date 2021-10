Simpel kann so gut sein – 29 Low-Budget-Kostüme von diesem einen, geilen Typ

Manche mögen es, manche nicht – sich verkleiden. Für erstere ist es eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und sich in neue Welten zu stürzen. Jemand sein, der sonst so fern ist – in eine Welt tauchen, die sonst so fern ist.

Dabei gibt es Leute, die mit aufwändigsten Mitteln dem Original so nahe wie möglich kommen. Und dann gibt es diesen Dude: lowcost_cosplay. Was ihm an Komplexität für die Kostüme fehlt, macht er mit Kreativität weg.

Seit Jahren unterhält er das Internet mit seinen einfachen Verkleidungen, die aber zu einem Hammer Ergebnis führen. Gutes kann so einfach sein.

Hier eine kleine Auswahl:

Bild: instagram

Bild: instagram

Natürlich gibt es noch viel mehr von ihm. Du darfst dein Lieblings-Kostüm gerne in die Kommentare posten.

(smi)