Diese 22 Memes bringen das Leben mit Heuschnupfen perfekt auf den Punkt

Der kalte Winter ist grössenteils endlich vorbei. Was folgt, ist der Frühling. Mit ihm blühen die Blumen wieder auf, die Wiesen werden grüner und ja ... die Luft wird wieder verpestet – und zwar mit Pollen. Der Heuschnupfen ist zurück. Die Nase rinnt, die Augen jucken ... das Draussensein wird zur Tortur.

Den Menschen, die das Glück haben, keinen Heuschnupfen zu haben, wollen wir heute ein bisschen aufzeigen, wie es sich mit dem «Pfnüsel» so lebt. Natürlich nicht in wissenschaftlicher Form, sondern in der von Memes.

Warum hilft denn niemand?

«Wenn ein Bild die Heuschnupfen-Saison beschreiben könnte ...»

Der wahre Horror!

«Hier sind die Pollen!»

Wie sich Heuschnupfen anfühlt, erklärt in einem GIF.

«Geht die Schwellung zurück?»

Die Marktlücke schlechthin?

«Ich bereite mich nur darauf vor, im Frühling draussen zu sein. Die Benadryl-Ohrringe habe ich ja schon.»

Schön wäre es, wenn das nur in Österreich Australien so wäre ...

«Der Winter ist in Australien vorbei. Sieh dir die ganzen verdammten Pollen an.»

Wenn jemand sagt: «Es ist doch nur Heuschnupfen.»

«Fick dich, du kannst mich mal. Ich sterbe hier, verdammt! Ich sterbe verdammt noch mal!»

*Endlich können auch Menschen mit Heuschnupfen die Tage draussen geniessen*



Die Menschen mit Heuschnupfen, die die Tage jetzt endlich auch draussen geniessen können:



Du wirst Heuschnupfen nie mehr gleich sehen.

«Pollen sind im Wesentlichen ‹Pflanzensperma›. Deshalb ist Heuschnupfen also eine Geschlechtskrankheit. Da niemand freiwillig Pollen zu sich nimmt, habe ich den Schluss gezogen, wir werden alle von Bäumen vergewaltigt.»

Vielleicht hilft diese britische Methode.

«Wie man mit Heuschnupfen umgeht:

1. Augen reiben, bis sie lila sind

2. Entschuldige dich für das geschwollene Gesicht

3. Sage immer wieder: ‹Verdammter Heuschnupfen.›»

Heuschnupfen einfach erklärt:

bild: internet:-)

«Ein paar Augenblicke später.»

Person: «Komm schon, lass uns rausgehen. So schlimm wird es sicher nicht.»



Ich, draussen:



Ein relativ simples Meme, aber das trifft es ziemlich gut.

«Fick dich, Gras.»

Irgendwer: «Ach, dieses Jahr wird's bestimmt nicht so schlimm!»



Die Natur:



Ehrlich gesagt macht es eigentlich eh keinen Unterschied. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Lass uns die Fenster öffnen.»

«Es ist Allergiezeit.»



Wenn alle Medikamente nicht mehr helfen:

Die letzten Jahre waren besonders hart.

«Ich bin nicht sicher, ob es sich um Allergien oder Covid-19 handelt.»

Ich, nach dem 1. Nieser: *alles normal*



Ich, nach dem 5. Nieser:



... und ich, nach dem 7. Nieser:

Person: «Glaubst du, die Pollen sind schon in der Luft?»



Ich:



«Ich fühle es.»

Wenn die teure Medizin nutzlos ist:

Leider ist Gewalt hier keine Lösung.

«Scheiss auf Blumen und scheiss auf dein Glück.»

Das kann kein Zufall sein!

«Pollen. Todesstern.

Noch Fragen?»

(smi)