25 WTF-Bilder, die es so nur im Internet gibt

Du findest im Internet Bilder zu allem, was du dir ausdenken kannst. So weit, so gut. Was aber manchmal irritierend sein kann, ist, dass du im Internet auch Bilder findest, die du dir nie hättest ausdenken können.

Wir liefern dir jetzt die irrsinnigsten Bilder aus den Weiten des Internets. «Viel Spass» – oder was wünscht man da?

Jetzt bloss nicht lügen.

Hätte sie doch einen Helm getragen.

So wie das Huhn schaut, hat der Zaun definitiv seine Daseinsberechtigung.

Die Gesellschaft: Wie sehr kann jemand Taylor-Swift-Fan sein?





Diese eine Person:

Die Motivation stets vor Augen.

Es ist vermutlich eine Art Rorschachtest.

Ist das jetzt ein Bad Hair Day oder eben genau nicht?

Da hatte wohl jemand Mexikanisch zum Abendessen.

Bild: twitter

Das Frühstück der Champions.

Vorbildfunktion: Check! ✅

Immerhin ist er nicht orange! 🤷‍♂️🤷‍♀️

Was hier wohl die tiefere Bedeutung ist?

«Grüezi!»

Wer es noch Old School mag:

Person: «Das Auge isst mit.»



Das Essen:



Schon irgendwie süss, nicht?

Wir wissen auch nicht, warum wir das witziger finden, als es ist. 😅

Vielleicht mal ein iPhone, das man sich ohne Probleme leisten kann:

«Komm, Kitty, Kitty, Kitty.»

Bleibt zu hoffen, dass es Konfitüre ist.

Sind das die Hummer-Angels?*

*Tut uns leid für diese schlechte Bildüberschrift.

Wir alle, Hirsch, wir alle ...

Kunst zum Essen.

Falls du dich fragst, was mit all den ganzen Masken passiert ist:

Wir haben Fragen, viele Fragen.

(smi)