Hier musst du schon genau hinsehen – 26 Easter Eggs im Real Life



In Filmen und Videospielen entdecken wir immer wieder kleine Besonderheiten, sogenannte «Easter Eggs», also Ostereier. Sie haben meistens nichts mit der Handlung zu tun, sind eigentlich sinnlos und wurden von den Schöpfern lediglich deswegen eingebaut, um dem Entdecker ein kleines Schmunzeln zu entlocken. Oder einfach gesagt: Dinge, die nicht viele sehen, aber die, die es tun, freuen sich umso mehr.

Natürlich gibt es aber solche Easter Eggs nicht nur in der virtuellen, sondern auch in der realen Welt. Vermutlich bist du schon an einigen vorbeigelaufen, ohne jemals eines bemerkt zu haben. Darum hier einige, die du vielleicht verpasst hast.

«Hör auf, mir auf den Hintern zu schauen.»



«Bottom» bedeutet auf Englisch «Hintern» und «Unterseite».

«Bei 30° waschen. Nicht bleichen.

Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln.

Nicht chemisch reinigen. Keine Pandas schlagen. »

«Verdammtes Corona.»

«Hühnerbeine. Enthält nur Hinterbeine.»

Zur Erinnerung, so sieht ein Huhn aus:

«Fakt: Nur 1 von 1'305'713 schreiben ihr Notizbuch bis zum Ende voll. Gratulation, du bist einer von denen. (Wir haben uns das komplett ausgedacht.)»

«Hilf mir Obi-Wan Kenobi. Du bist meine einzige Hoffnung.»

Bei Futurama gibt es schon das 30th Century Studios.

«Maschinenwäsche kalt von innen nach aussen.

Nicht bleichen.

Bei Bedarf warm bügeln.

Nicht im Trockner trocknen.

Wasche immer deinen Hintern.



Oder gib es deiner Mama. Sie weiss, wie man es macht.»

«Jetzt Wasser, später Limonade.»

Sinngemäss aus dem Fangis: «Du bist!»



«Tag» bedeutet «Fangis» wie auch «Etikette».



Der Boden in einer amerikanischen Poststelle.

«Bring mich zu deinem Anführer!»

«Das bist so du! (= Das ist so typisch von dir.)»

In der Gebrauchsanleitung: «Problem: Geist im Generator. Lösung: Bring den Geist dazu, zu gehen.»

«Was machst du denn hier? Den Beutel öffnet man auf der anderen Seite.»

«Hinweis zur Lagerung: Überraschung, es ist kein Mehl. Das haben wir nur aussen drauf geschrieben, damit niemand das Paket klaut. Jetzt öffne schon die Schachtel!»

«Zum Waschen auf links drehen und mit kaltem Wasser von Hand waschen, damit du es nicht ruinierst wie alles andere in deinem Leben auch.»

