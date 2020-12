- Sie klauen Bling Bling. Menschen mögen Bling Bling. Menschen kaufen Bling Bling von Elstern. Kriegskasse gefüllt. Clever.

- Können fliegen. Eifersucht.

- Sehen aus, als würden sie nur Insekten essen, essen aber auch Mäuse, Eier und Aas. Heimlifeiss.

- Suchen Nahrung am Boden. Menschen leben auch am Boden. Heikel.

- Leben monogam, trennen sich jedoch bei nicht erfolgreicher Brut. Wenn sie den Menschen in dieser Hinsicht schon kopieren, was können sie sonst noch alles kopieren?! Beängstigend.