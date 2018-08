Weil du bei diesen Temperaturen sowieso flach liegst: Welche Luftmatratze bist du?

Lauda geht es schon viel besser +++ Blackhawks trauern um Stan Mikita

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Österreichs Formel-1-Legende Niki Lauda befindet sich nach der am letzten Donnerstag in seiner Heimatstadt Wien erfolgten Lungentransplantation weiter auf dem Weg der Besserung. Christian Hengstenberg, Chef der kardiologischen Universitätsklinik in Wien, sprach vor den Medien von einem «sehr, sehr erfreulichen Verlauf.»

Das Spital veröffentlichte ausserdem weitere Details zum Gesundheitszustand des 69-jährigen Laudas. Demnach litt der dreifache Formel-1-Weltmeister «zu keinem Zeitpunkt» unter …