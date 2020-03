Asterix-Papi Uderzo ist tot – mache ihn beim Gallier-Quiz stolz

Quiz

Seit «Tour de France» (Band 5 in der originalen französischen Reihenfolge)

Seit «Die Goldsichel» (Band 2 in der originalen französischen Reihenfolge)

4. Wieso tragen die zähen Gallier überhaupt mehrheitlich die Endung «-ix» am Ende ihres Namens?

Uderzo sah das Potenzial in dieser Endung, um sprechende Namen unterbringen zu können.

Als Uderzo einem Freund von der Idee seines Comics erzählte, sagte dieser scherzhaft, dass dies eine gute Idee sei, solange der Häuptling «Abraracourcix» (dt. «Majestix») heisse. Uderzo gefiel der Klang des Namens und passte die restlichen Namen an.

Uderzos Hund hiess «Préfixe». Als er an der Namensgebung tüftelte, begann er die Endung «-ix» an diverse Wortkonstruktionen zu hängen, was ihm immer besser zu gefallen begann.