Wetten, du errätst nie, wie viel diese Produkte vor 50 Jahren gekostet haben?



Wetten, du weisst nicht, wie viel diese Produkte vor 50 Jahren gekostet haben? Bild: KEYSTONE

Billiger, sicher. Aber wie viel billiger genau?

1968: Jimi Hendrix spielte in Zürich und zündete eine Lunte, die bei der Schweizer Jugend schon länger bereit lag. Aufruhr war in der Luft. Es folgten Globuskrawalle, autonome Jugendzentren und ungepflegte Gesichtsbehaarung.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV RIA

Das Ticket zum legendären Monsterkonzert (es spielten noch Cream, Eric Burdon & the Animals u.v.m.) gab es bereits ab ... 11 Franken!

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

50 Jahre später kosten Tickets für grosse Konzerte in der Schweiz gerne mal um die 100 Franken … ohne Hendrix. Und ohne Krawall. Die ungepflegte Gesichtsbehaarung existiert weiter, indes.

Schön und recht. Wie viel aber kostete der Alltag damals in der Schweiz? Welche Preise hatten Grundnahrungsmittel im Coop oder in der Migros? Na, was meinst?

Auch anno dazumal: ein paar sexistische Perlen aus dem SRF-Archiv Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Zeno Hirt, 25.6.2017

