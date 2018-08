Spass

Quiz: Was sollst du zur Street Parade anziehen



Es ist Street Parade und du hast nichts anzuziehen? Dieses Quiz kleidet dich ein Bild: EPA/KEYSTONE

«Culture of Tolerance» ist das Motto dieser Street-Parade, also kannst du eigentlich anziehen, was du willst. Wenn du aber auf den unprofessionellen Rat dieses Quiz' hören willst, nur zu.

1. Wo stehst du an der Street Parade? Hier. Hier. Hier. Hier. 2. Welches ist dein Element? Feuer Wasser Erde Kokain 3. In welches Harry-Potter-Haus hätte dich der sprechende Hut eingeteilt? Haus Raverclaw Haus Spliffindoor Haus Shufflepuff Haus Glitterbin 4. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Auf der Strasse. In einer Manager-Position. Als Familienmensch. In einer fetten Villa mit Pool. 5. Wähle ein Videospiel ... Fable Bejeweled PUBG Pfff, Kinderkram. 6. Welchen Gesichtsausdruck machst du, wenn das Hardstyle-Lovemobile vorbeifährt? 7. Was trinkst du? Wasser Sex on the Beach Keine Ahnung, aber es macht mich happy. Bier 8. Wie welche Farbe fühlst du dich gerade? Dunkel-Schieferblau Krickentengrün Blaßviolettrot Zitronenchiffon 9. Welches Tierchen möchtest du am liebsten streicheln? Den herzigsten Hasen der Welt. shutterstock Das herzigste Kätzchen der Welt. Das herzigste Pony der Welt. Den herzigsten Nacktmull der Welt. 10. Was möchtest du nach der Street Parade tun? Den Beischlaf vollführen. Umhertorkeln. Den Kater auskurieren. Dem Körper Nahrung zuführen. Resultat

Feuer, Flamme und ein sprechender Penis Video: watson/Emily Engkent

