Wos host gsogt? Bestehe das Bairisch-Quiz und verdiene dir den Platz auf der Wiesn

Der Doc kam, sah und servierte mich ab

Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, mutiere ich zum verbissenen Rottweiler. In Sachen «Bescheren mir Ärzte dank ihres Know-hows G-Punkt-Orgasmen?» hat sich das Warten nicht so so so so gelohnt. Willkommen zur Bio-Sex-Stunde mit Dr. Tom.

Nach meinen gefühlt 875 Aufrufen (Sorry, User!), es mögen sich bitte Ärzte, die mir wundervolle G-Punkt-Orgasmen schenken wollen, melden, quoll meine Inbox in der Tat ziemlich über.

Danke dafür.

Es meldeten sich vor allem Männer, die keine Ärzte sind, dennoch aber felsenfest von ihren G-Punkt-Lover-Ambitionen überzeugt sind.

Danke auch dafür, liebe Enfants terribles.

Das Rennen gemacht hat Tom. Oder wie ich ihn nenne: Dr. Tom. Das Beste an Dr. Tom ist, dass er von weit weg kommt. Dr. Tom lebt in …