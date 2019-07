Spass

Erinnerst du dich an den Sommer 1999? Es war das Jahr der Sommerhits!



Erinnerst du dich an den Sommer 1999? Es war DAS Jahr der Sommerhits!

Obwohl der Sommer 2019 erst wenige Tage alt ist, hatten wir bereits sommerlich heisse Temperaturen und proppenvolle Badis vorzuweisen. Aber: Haben wir eigentlich schon einen Sommerhit?

Luca Hännis ESC-Hit «She Got Me» düdelt in den Radios rauf und runter, und in den Spotify-Charts thront auf Rang 1 «Seniorita» von Shawn Mendes und Camila Cabello – bei dem zumindest bei uns aber nicht wirklich Ferien-Feeling aufkommt.

Also .... Hallo? Kommt da noch was?

Denken wir zurück an eine Zeit, in der Sommerhits noch Sommerhits waren. Im Jahr 1999, nämlich. Möglicherweise sind die Songs sehr einfach, pop-ig, und für Heavy-Metal-Fans vermutlich wahnsinnig nervtötend. Aber: Sie haben echt Laune auf Sommer und Ferien gemacht!

Komm mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 1999!

... und verdränge für einen Moment, dass die folgenden Sommerhits allesamt 20 Jahre her sind und du somit alt bist (sorry).

«Mambo No. 5» – Lou Bega

Du würdest lügen, wenn du behaupten würdest, du hättest diesen Song noch nie mitgesungen. Ein Klassiker, der unseren Sommer 1999 noch sommeriger gemacht hat.

«We're Going to Ibiza» – Vengaboys

Da kannst du sagen, was du willst, aber der Party-Song der niederländischen Eurodance-Truppe hat damals richtig Bock auf Sommerferien gemacht.

Und eigentlich tut er das auch heute noch: Der Song feierte schliesslich kürzlich ein kleines Comeback ...

Ach, und nicht zu vergessen:

Der grossartige computeranimierte Videoclip dazu ... Video: YouTube/Vengaboys

«Livin' La Vida Loca» – Ricky Martin

Einfach ein guter Song, dem gibt es nichts hinzuzufügen.

«Simarik» – Tarkan

Auch wenn dir jetzt der Titel auf Anhieb nichts sagt: Jeder kennt «Simarik» von Tarkan. Und besonders, wenn du je in der Türkei Sommerferien gemacht hast.

«Mamboleo» – Loona

Bevor jetzt jemand was anderes behauptet: Loona ist die Königin der Sommerhits. Unter ihren grössten Knüllern ist natürlich auch «Mamboleo».

Andere Sommerhits der Holländerin waren beispielsweise «Bailando», «Latino Lover» oder «Rhythm of the night».

Loona forever.

«Bring It All Back» – S Club 7

Bubble-Gum-Pop vom Feinsten. Die sieben Briten musste man einfach lieben. Nur schon wegen des Videoclips, der Lust auf einen Delfin-Schwumm machte.

«Miami» – Will Smith

Weisst du noch, als Will Smith noch Musik machte? Und spätestens nach dem Sommer 1999 wollten wir alle nach Florida.

Was im Jahr 1999 ausserdem erschienen ist und (knapp) als Sommerhit durchgeht:





«Blue (Da Ba Dee)» – Eiffel 65 Video: YouTube/Central Station Records

«...Baby One More Time» – Britney Spears Video: YouTube/BritneySpearsVEVO

«I Want It That Way» – Backstreet Boys Video: YouTube/BackstreetBoysVEVO

«Genie In A Bottle» – Christina Aguilera Video: YouTube/CAguileraVEVO

«Pretty Fly (For A White Guy)» – The Offspring Video: YouTube/OffspringVEVO

«All The Small Things» – Blink 182 Video: YouTube/blink182VEVO

«If You Had My Love» – Jennifer Lopez Video: YouTube/JenniferLopezVEVO

UND JETZT GEBT UNS BITTE UNSEREN SOMMER-HIT!

Bonus-Wissen:

Welche CD mussten alle 1999 haben? Genau, die «Bravo Hits 26». Sie ist die erfolgreichste aller Ausgaben.

Und nun du: Welches ist – diskussionslos – der beste Sommerhit ever ?

