20 bitterböse Karikaturen, die es nie durch Putins Zensur schaffen würden

Männer vertragen mehr als Frauen, zwei Bier am Tag sind ok? Falsch, völlig falsch!

Die Hitze bringt dich zum Schmelzen? Du bist nicht allein

Es ist schwer, in dieser Hitze irgendetwas zu unternehmen, ohne dabei in Schweiss auszubrechen. Temperaturen um die 30 Grad werden langsam zum Alltag. Unsere Gedanken sind in diesen Zeiten bei allen Menschen in Dachwohnungen ...