Year-Book-Quotes: Die 27 besten Sprüche aus Jahrbüchern



27 Sprüche, die zeigen, dass wir unbedingt auch Jahrbücher in den Schulen brauchen

Halloween, American Football und jetzt auch noch Jahrbücher an Schulen? Ja. Denn wie diese Bilder zeigen, ist Letzteres eine Wiege des Humors. Es lohnt sich, sich dem hinzugeben. Echt jetzt.

In den Vereinigten Staaten ist es Tradition, dass Highschool-Absolventinnen und -Absolventen ein Jahrbuch kriegen, in dem alle Schüler des Abschlussjahrgangs mit Name, Bild und einem Zitat verewigt werden.

Dass dieser kleine Platz, der den Schülerinnen und Schülern für die Zitate gegeben wird, genügt, um auch völlig Unbeteiligte bestens zu unterhalten, beweisen diese Bilder.

Dein Abschluss-Zitat! In die Kommentare! Los!

