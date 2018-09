Spass

Schweiz

Ein offener Brief an den unintegrierten Expat



Liebe Expats, so findet ihr Schweizer Freunde

In einer neuen Expat-Rangliste findet sich die Schweiz auf dem drittletzten Platz von 68 Ländern in der Kategorie «Finding Friends». Unsere Expat-Expertin-Emily schreibt einen offenen Brief an diese hart arbeitenden Leute, die Probleme haben, Schweizer Freunde zu finden.

Die deutsche Übersetzung findet ihr ganz unten.

«Die Hälfte meiner Facebook-Freunden sind Schweizer. Ich habe gezählt.»

Dear fellow Expats,

I hear you have trouble making Swiss friends. Look kids, if I can make friends here, you can too.

I am an introvert. My worst nightmare is a ringing telephone. I would rather circle a block five times than ask a stranger for directions. I have on several occasions (usually while shopping, under my breath) uttered the words “I hate people”.

And yet, I have made many, many friends in Switzerland. Good friends, work friends, casual friends, drinking friends. I’ve met Swiss friends’ families. I’ve been invited to their mountain cabins. A good half of my Facebook friends are Swiss. I counted.

Get out of your boardrooms, your expat clubs and your English-speaking bubbles. Half the fun of living in a new country is discovering a new culture, learning new points of view, and seeing the world through other people’s eyes.

I had the great good luck to have had workplaces that promoted friendships with a weekly Friday apèro, where we could talk outside of a work context. At the beginning, it’s enough to just drink a beer and be there. Yes, it was difficult to understand people at first. Yes, I had to learn one and a half languages, but it was worth it.

«Gopferdamminomal!» – How I learnt German in Switzerland:

The Swiss love it when you try to speak Swiss German. It doesn’t matter if you’re bad at it. With four national languages and uncountable varieties of Swiss German, they often don’t understand each other. Don’t feel like you’re the exception in the room. They are constantly adjusting their language according to their audience.

After seven years here, I rarely speak English in my day-to-day life. My friends here are almost all Swiss or German. Every day they teach me new words. They are proud of their strange language. The Swiss are great people, try to get to know them.

A love letter to Switzerland:

Switzerland might not be as easy as other countries. It might take more time to integrate here, but don’t give up!

A mini liebe Schwiizer Fründe: die Expats bruuchet demfall e chlii Hilf, redet mit ihne!

Sincerely, Emily

Liebe Mit-Expats,

Ich habe gehört, dass ihr Probleme damit habt, Schweizer Freunde zu finden. Hört mal zu Kinder, wenn sogar ICH hier Freunde machen konnte, dann könnt ihr es auch.

Ich bin ein introvertierter Mensch. Mein schlimmster Albtraum ist ein klingelndes Telefon. Ich würde lieber fünf Mal um einen Häuserblock laufen, als einen Fremden nach dem Weg zu fragen. Ich habe mehrmals (normalerweise wenn ich shoppen war, im Flüsterton) gesagt: «Ich hasse Menschen».

WAS?! In der Schweiz darf ich also ÜBERALL Bier trinken?????

Und trotzdem habe ich viele, viele Freunde in der Schweiz. Gute Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte, Trinkkumpanen. Ich habe die Familien von Schweizer Freunden kennengelernt. Ich wurde eingeladen in ihre Berghütten. Die Hälfte meiner Facebook-Freunde sind Schweizer. Ich habe gezählt.

Verlasst eure Sitzungssäle, eure Expat-Clubs und eure Englisch-redenden Bubbles. Der Spass daran, in einem neuen Land zu leben, ist das Entdecken einer neuen Kultur, neue Meinungen zu lernen und die Welt durch die Augen anderer zu sehen.

Ich hatte das grosse Glück, Arbeitsorte zu finden, die Freundschaften mit wöchentlichen Freitagsapéros gefördert haben, – an denen wir über Dinge reden konnten, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Am Anfang reicht es aus, wenn du einfach da bist – und mittrinkst. Ja, es war schwierig, die Leute zu verstehen. Ja, ich musste 1,5 Sprachen lernen. Aber es hat sich gelohnt.

Sich um 6 Uhr zu betrinken? Eine schöne Schweizer Tradition

Die Schweizer lieben es, wenn du versuchst, Schweizerdeutsch zu reden. Es ist egal, wenn du es nur schlecht kannst. Mit vier Nationalsprachen und unzähligen Variationen von Schweizerdeutsch verstehen sie oft einander nicht. Fühle dich nicht so, als ob du die Ausnahme im Zimmer bist. Sie passen ihre Sprache konstant ihrem Publikum an.

Nach sieben Jahren hier, rede ich selten Englisch in meinem Alltag. Meine Kollegen hier sind fast alle Schweizer oder Deutsche. Jeden Tag bringen sie mir neue Wörter bei. Sie sind stolz auf ihre komische Sprache. Die Schweizer sind gute Menschen. Versucht sie besser kennenzulernen.

Emily vs. Oliver: Das «Wein doch!»-Battle

Die Schweiz ist vielleicht nicht so einfach wie andere Länder. Es dauert länger, sich hier zu integrieren. Aber gebt nicht auf!

A mini liebe Schwiizer Fründe: die Expats bruuchet demfall e chlii Hilf, redet mit ihne!

Liebe Grüsse

Emily

