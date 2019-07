Spass

So witzig reagiert Marco Reus auf die #bottlecapchallenge



Bild: EPA/EPA

Während die anderen BVB-Spieler bereits in der Bundesligavorbereitung stecken, urlaubt Dortmund-Stratege Marco Reus – und hat in seiner Ferienlaune sichtlich Spass an Instagram.

In der #bottlecapchallenge versuchen Instagram-Nutzer, den Verschluss einer Flasche mit einem gezielten Tritt von der Flasche zu treten – ohne das Gefäss selbst zum Fallen zu bringen. Viel Gefühl im Fuss ist hier also gefragt – genau die richtige Challenge für den BVB-Capitano also.

Der frischgebackene Vater kann offenbar auch bei einer Instagram-Challenge seine Papa-Rolle nicht ganz ablegen: Stilecht mit Schnuller im Mund kickt Reus den Verschluss eines Baby-Fläschchens ab. Ende März wurde der 30-Jährige erstmals Vater.

Was Reus und sein Verein auch stolz auf Social Media verkündeten: 👶 Willkommen auf der Welt! 🌍



Nochmals 🖤💛-lichen Glückwunsch an Marco und Scarlett!



📸 https://t.co/bdUR4SuINI pic.twitter.com/VcFpQ86cE2 — Borussia Dortmund (@BVB) 31. März 2019

Wie der kleine BVB-Nachwuchs heisst, ist nicht bekannt. Ebenfalls unklar: Wie lange die Reus-Tochter auf das Fläschchen warten musste, bis Papa mit seinen komischen Spielen endlich fertig ist.

Der BVB ist währendessen in der vergangenen Woche mit Neuzugang Mats Hummels in die Vorbereitung in Dortmund gestartet, am 15. Juli beginnt für das Team von Trainer Lucien Favre dann eine PR-Reise in den USA. Reus dürfte dann auch dabei sein.

Dort treffen sich die Borussen mit den Seattle Sounders zu einem Testspiel – und am 19. Juli dann zum «Top-Testspiel» gegen den FC Liverpool, der heute vom früheren BVB-Star-Coach Jürgen Klopp trainiert wird.

Anschliessend folgt dann im schweizerischen Bad Ragaz das Trainingslager – bis das erste grosse Spiel der Saison für Favres Schwarz-Gelbe ansteht: das Supercup-Finale gegen den FC Bayern München am 3. August im Dortmunder Westfalenstadion.

(pb)

