Einfach ein paar der besten Tweets der Woche

Dieses Zwergflusspferd verzaubert gerade das Internet

Wenn du dich ab und zu in den sozialen Medien aufhältst, bist du in den letzten Wochen wohl kaum um das Zwergflusspferd Moo Deng drum herumgekommen. «Moo Deng» bedeutet nichts anderes als «hüpfendes Schwein» (den Namen bekam es durch eine öffentliche Abstimmung …). Geboren wurde sie als Tochter der Eltern Tony und Jonah am 10. Juli 2024 in Si Racha, Thailand.