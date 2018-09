Spass

Beim «Bachelor» in Vietnam gab's grösste Überraschung



Beim «Bachelor» in Vietnam gab's gerade die grösste Überraschung ever

Dating-Shows sollen überraschen: Die Macher der Shows inszenieren Woche für Woche neues Drama zwischen den liebeshungrigen Kandidaten. Mittlerweile sind wir aber schon «Dating-Show-satt» – einen richtigen Schocker konnten die hiesigen Sender mit ihren Showformaten wie «Bachelor», «Bachelorette» oder «Love Island» schon länger nicht mehr produzieren.

Deshalb: Auf nach Vietnam!

Auch dort gibt es einen «Bachelor», der Woche für Woche mit über 20 Single-Damen schäkert, um die TV-Liebe seines Lebens zu finden.

Bei der Rosenvergabe am Wochenende im vietnamnesischen Fernsehen kam's nun zu einer Situation, von der Fernsehmacher vermutlich nur träumen können. (Mashable)

Die Kandidatin Minh Thu bekam vom Bachelor Quoc Trung keine Rose. Für alle «Bachelor»-Neulinge: Nur wer eine Rose vom Bachelor erhält, darf weiter in der Sendung bleiben.

Doch anstatt mit einem kleinen gekünstelten Tränchen zu verschwinden oder dem Bachelor eine zu klatschen ...

... verkündete die geschasste Kandidatin nämlich:

«Ich bin in diese Sendung gekommen, um die Liebe zu finden. Und das habe ich auch.»

Allerdings – und jetzt kommt's, Drama-Freunde! – gilt diese Liebe nicht dem Bachelor selbst, sondern einer anderen Mitkandidatin. Denn Thu drehte sich in einem natürlich dramatischen Moment um und marschierte Hand in Hand mit ihrer neuen Liebe namens Truc Nhu aus der Show.

Hier kannst du dir die ganze Szene anschauen. Video: YouTube/The Bachelor Vietnam - Anh Chàng Độc Thân

Lesbisches Liebesglück beim Bachelor also? Nein, wie die Welt so ist, musste man(n) natürlich wieder dazwischenfunken. Wie Mashable berichtet, gelang es Bachelor Quoc Trung das Glück der beiden Kandidatinnen zu durchbrechen und Truc Nhu zurück in die Sendung zu holen.

Ganz schön viel Drama in Vietnam. Man darf gespannt sein, ob deutsche Dating-Show-Macher demnächst solche Irrungen und Wirrungen auch ins TV bringen werden.

Der Bachelor und die Frauen

Auch ein Schocker? Nein. So verlor die Bachelorette David an ihren besten Freund Video: watson/Angelina Graf

