Klaas Heufer-Umlauf zwingt Mitarbeiter, jemanden zu beleidigen



screenshot: youtube/late night berlin

Im Taxi: Klaas Heufer-Umlauf zwingt Mitarbeiter, jemanden als «Arschloch» zu beleidigen 🙈

Deana Mrkaja / watson.de

«Late-Night-Berlin»-Moderator Klaas Heufer-Umlauf wollte nicht nur testen, was man alles in einem Taxi machen kann, sondern vor allem auch, wie weit man es treiben kann. Am Montagabend liess er dabei seinen Sidekick Jakob Lundt ins kalte Wasser springen – mit einem erstaunlichen Ergebnis.

In deutschen Grossstädten gibt es einen neuen Trend: Sammeltaxis. Dabei teilt man sich mit Fremden ein Taxi, die in eine ähnliche Richtung müssen wie man selbst. Und natürlich wollte Klaas dabei wissen, was man sich auf so einer Fahrt alles erlauben kann.

«Da entsteht ein neuer sozialer Raum. Das muss man erst mal austesten.»

Schuhe ausziehen

Während Klaas dem Sammeltaxi in einem anderen Auto hinterherfährt, gibt er per Funk Aufgaben an Jakob durch. Ein junger Man steigt in das Taxi. «Stört dich das, wenn ich meine Schuhe ausziehe?», will Jakob wissen. «Nein, kein Problem.» So weit so gut.

Socken ausziehen

«Die Socken ziehe ich auch noch aus, bequemer geht es ja gar nicht mehr.» Tatsächlich hat der eingestiegene Fahrgast auch damit gar kein Problem.

screenshot: youtube/late night berlin

In extremer Lautstärke telefonieren

Als noch eine weitere Frau in das Taxi einsteigt, soll Jakob zu seinem Handy greifen und so tun, als würde er telefonieren. Doch nicht irgendwie, sondern «in Lautstärke 16». Das führt dazu, dass er regelrecht anfängt, ins Telefon zu brüllen: «Das ist nicht zu fassen. Ich habe noch ein Meeting.» Danach redet er in sehr leisem Ton, aber hörbar für die anderen Fahrgäste weiter: «Ich glaube, ich muss hier leise sein. Es gibt jemanden, der ist schon angepisst. Es gibt halt Leute, denen nicht alles egal ist.»

LAUTSTÄRKE SECHZEHN, HAB ICH GESAGT!!!

Den ganzen Sammeltaxi-Knigge bei #LateNightBerlin | Montag 23:10 Uhr | @ProSieben pic.twitter.com/aiep139XYA — Late Night Berlin (@latenightberlin) November 16, 2019

Als der Mann ihn kurz ermahnt, dass er «ganz schön laut» geredet habe, stellt Klaas Jakob vor eine unangenehme Aufgabe:

Beleidigen

Jakob soll husten und dabei «Arschloch» sagen. Er zögert kurz und macht es dann aber. In dem Moment dreht sich der Fahrgast plötzlich zu ihm um, schaut ihn an... Aber sagt tatsächlich nichts. Sein Blick lässt darauf deuten, dass er sich fragt: «Hat der Typ gerade 'Arschloch' gesagt?» Und Klaas kann sich vor Lachen kaum mehr halten: «Mir macht das so viel Spass. Das ist so bescheuert.»

screenshot: youtube/late night berlin

Lachs braten

Nachdem die beiden Gäste ausgestiegen sind, steigt Therese ein. Jakob muss sie zunächst mit «Doppelkuckuck» begrüssen und sich dann bereits eine Decke umlegen, «weil es an den Beinen immer so zieht». «In deiner Tasche ist ein Lachs. Nimm den mal und flambier den», bekommt er als nächste Aufgabe von Klaas ins Ohr geflüstert. «Und hol den Laptop raus und schau 'Terminator 3'.»

Gesagt, getan: Schon sitzt Jakob im Taxi und versucht sich mit einer Art Bunsenbrenner einen Lachs in der Pfanne zu braten.

screenshot: youtube/late night berlin

Therese kann ihren Augen kaum glauben: «Das kannst du hier doch nicht machen!» Daraufhin Jakob: «Du kannst auch mitessen.» Doch Therese ist der Appetit vergangen: «Nein, danke.» Daraufhin muss Jakob noch das «Kasperle» aus der Tasche packen und damit spielen. «Du musst nicht mitessen. Ich kenne auch noch andere Leute. Kasperle, möchtest du mitessen?»

Perücken anziehen und Selfies machen

Dann steht Jakob vor seiner letzten Aufgabe: Er soll sich unterschiedliche Perücken aufsetzen und dabei Selfies von sich machen. Doch nicht, bevor er es nicht angekündigt hat: «Du musst keine Angst haben, dass ich Fotos von dir mache. Ich mache nur ein paar Selfies mit meinen Perücken.»

Manche Leute können einfach ALLES tragen. #LateNightBerlin pic.twitter.com/ylbEqxmmWR — Late Night Berlin (@latenightberlin) November 18, 2019

Und er muss noch mehr über sich ergehen lassen, da er zusätzlich noch sagen muss: «Ich habe viele Hobbies. Internet, Butter, Bofrost, der Eismann. Wer halt kann, den rufe ich an.»

Doch das eigentlich Erstaunliche am Sammeltaxi-Test: So richtig seltsam, fand Jakob niemand.

