«Ninja Warrior Switzerland»: Das passiert im Finale



Das grosse Finale von «Ninja Warrior Switzerland»: Wer erklimmt den Mount Midoriyama?

Das Finale von «Ninja Warriors Schweiz» steht an. 25 Kandidatinnen und Kandidaten versuchen ihr Glück auf dem wohl härtesten TV-Hindernisparcours der Welt.

Das Finale wird in drei Runden ausgetragen. Am Ende des letzten Durchgangs steht der berühmt-berüchtigte Mount Midoriyama. Er kann nur über ein 22 Meter langes Seil erklommen werden – was bisher in Europa noch kein Teilnehmer geschafft hat. Dem Sieger winken 100'000 Schweizer Franken.

Die besten Momente findest du gleich unten, die gesamte Sendung wird ab 20.15 Uhr auf TV24 ausgestrahlt.

«Ninja Warrior Switzerland»: Best of Finale Video: TV24

