Sacha Baron Cohen: 5 beste Szenen aus Who is America



5 Mal, in denen Sacha Baron Cohen in seiner neuen Show definitiv zu weit gegangen ist 😂

Was muss passieren, dass ein erwachsener Mann vollen Ernstes in einen Umschnall-Penis eines Anderen beisst und dabei schreit: «Keine Bewegung!»?

Die Antwort liefert uns Sacha Baron Cohen in seiner neuen Show «Who ist America?», die vor einem Monat angelaufen ist. Cohen, der unter anderem die Figuren «Borat» oder «Ali G» ins Leben gerufen hat, hat auch heuer bereits wieder fĂŒr viele Stirnrunzler, Lacher und FremdschĂ€m-Momente gesorgt.

Die folgenden Personen wurden in den ersten 5 Episoden besonders brutal blossgestellt.

Mit nacktem GesÀss gegen Terroristen

Am ĂŒbelsten erwischt hat es den republikanischen Abgeordneten Jason Spencer. Der Politiker aus dem Bundesstaat Georgia musste nach seinem absurden Auftritt zurĂŒcktreten.

Cohen gibt sich gegenĂŒber Spencer als den ehemaligen Mossad-Agenten Erran Morad aus und lockt ihn beim Anti-Terror-Training aus den Reserven.

So versucht der US-Politiker etwa mit heruntergelassener Hose, einen «IS»-Terroristen in die Flucht zu schlagen. Mit einem Selfie-Stick blickt er einer fiktiven Muslima unter den Rock und zu guter Letzt schreit er mehrmals das «N-Wort». Zu viel fĂŒr den Republikaner.

Waffen fĂŒr Kleinkinder

Die Forderungen nach einer Bewaffnung von Lehrpersonen kursiert in den USA schon lĂ€nger. AmoklĂ€ufe könnten so verhindert werden, argumentieren BefĂŒrworter einer solchen AufrĂŒstung. Ganz nach dem Motto: «The only way to stop a bad guy with a gun is with a good guy with a gun.»

VerrĂŒckt? Einigen geht das sogar noch zu wenig weit, wie Cohen aufzeigen kann. Wieder in der Figur von Erran Morad kann er mehrere bekannte Waffen-Fans davon ĂŒberzeugen, dass auch Kleinkinder mit Pistolen ausgerĂŒstet werden sollen.

Ein Waffenrechts-Anwalt aus Virginia macht in der Folge sogar in einem Werbefilm fĂŒr Kinderwaffen mit. «Auf den Kopf und die Schultern zielen, nicht auf die Zehen, nicht auf die Zehen», singt er mit einer «Puppy-Gun» in der Hand.

Der Ex-Knacki als DJ

In die Falle tappt auch Jake Inphamous, eine Grösse aus der Nachclubszene von Miami. Cohen gibt sich als Ex-HÀftling aus, der wÀhrend seiner Zeit im GefÀngnis GerÀusche aufgenommen und diese nun zu Musik-Tracks zusammengemixt hat.

Inphamous findet den Sound derart gut, dass er Cohen kurz darauf in seinem Club auflegen lÀsst. Dass im Track des Ex-Knacki zu hören ist, wie angeblich jemand erstochen wird, scheint den Party-Organisator nicht zu stören. «Wenn es sowieso schon passiert, kann man ja es auch aufnehmen.»

«The Quinceañera Commandos»

Gleich drei Herren erklĂ€ren sich in der Anwesenheit Erran Morads dazu bereit, ein mexikanisches Geburtstagsfest zu inszenieren, um so Vergewaltiger dingfest zu machen. Denn fĂŒr sie ist klar, bei den Feiern fĂŒr 15-JĂ€hrige gehe es den Mexikanern nur darum, die jungen Frauen zu missbrauchen.

Erran Morads Idee: Die MĂ€nner sollen sich PlastikbrĂŒste und eine falsche Vagina anziehen und sich als 15-jĂ€hrige ausgeben. Werden sie dann befummelt, soll sofort die Waffe gezĂŒckt werden. Morads Jungs sind sofort dabei, nur einer nicht: Er ist zu dick, um sich glaubhaft als junge Frau zu verkleiden.

Der Biss ins Glied

Kommen wir also zum Umschnall-Penis. In der kĂŒrzlich ausgestrahlten fĂŒnften Folge bringt Cohen Daniel Roberts, den GrĂŒnder von Youth Shooters of America, tatsĂ€chlich dazu, ihn zwischen die Beine zu beissen.

Roberts tut dies im Glauben, er könne so einer Enthauptung durch einen Terroristen entgehen. Cohen, in der Gestalt von Morad, erzĂ€hlt dem Lastwagenfahrer, er habe die Methode schon angewandt und sich so schon zweimal das Leben gerettet. Einmal, da habe er das Glied des Angreifers fĂŒr vier Stunden und 40 Minuten im Mund gehabt, erklĂ€rt Morad und erntet von Roberts anerkennendes Kopfnicken.

