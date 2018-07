Spass

USA

So hätte Trumps Versprecher bei Kennedy & Co. geklungen.



Bild: EPA/EPA

Ich bin KEIN Berliner! So klingt's, wenn Kennedy & Co. auch einfach ein Wörtchen vergessen

Trump hat also die Verneinung des Wörtchens «would» vergessen. Was, wenn das nicht nur Trump passiert wäre? 7 Beispiele, die zeigen: Die Welt wäre eine andere!

Trump rudert zurück. Nach heftiger Kritik an seinen Aussagen zur russischen Einmischung in den US-Wahlkampf, sagt Trump, es handle sich um ein Missverständnis. Er habe lediglich die Verneinung des Wortes «would» vergessen. Wir sagen: Hey Mister Trump, das ist ein Problem – äh sorry, KEIN Problem. Das hätte jedem anderen auch passieren können.

Zum Beispiel ...

Bill Clinton

Bild: AP/The Canadian Press

bild: keystone

Joschka Fischer

bild: keystone

bild: Keystone

Walter Ulbricht

bild: keystone

bild: keystone

Bild: AP

Barack Obama

bild: ap/keystone

bild: keystone

John F. Kennedy

bild: keystone

bild: keystone

Alkaios von Lesbos

bild: wikipedia

bild: wikipedia

bild: wikipedia

Martin Luther King

bild: Keystone

bild: keystone

«Idiot» oder «Fanboy» – Kritik an Trumps Auftritt mit Putin Video: watson

