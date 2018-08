Jetzt kannst du im ersten Bierhotel der Welt übernachten 🍻🍻🍻

Spass

USA

Das erste Bierhotel der Welt đŸ»đŸ»đŸ»



Jetzt kannst du im ersten Bierhotel der Welt ĂŒbernachten đŸ»đŸ»đŸ»

Warst du schon mal im Urlaub und hast dir statt des ĂŒberteuerten Inhalts der Minibar einfach nur ein kĂŒhles, frisches Bier aus dem Zapfhahn gewĂŒnscht – ganz ohne die Hotelbar aufsuchen zu mĂŒssen? Im (wahrscheinlich) ersten Bierhotel der Welt in Ohio ist das jetzt möglich.

Die Zapfanlage 😍 bild: doghouse hotel

Was wie eine Schnapsidee klingt, wird in den USA Wirklichkeit: «Brewdog» wird in jedem Zimmer eine eigene ZapfsÀule haben. Ausserdem:

Bierseife

Einen KĂŒhlschrank voller Bier direkt neben der Dusche

Ein Bier-Spa, in dem unter anderem Hopfen-Gesichtsbehandlungen und Gerstenmalz-Massagen angeboten werden sollen

Zum FrĂŒhstĂŒck soll es ein BiermenĂŒ mit drei GĂ€ngen geben.

In den Luxus-Suits soll es einen mit Craft-Beer gefĂŒllten Whirlpool geben.

Finanziert wurde das «Brewdog» mit einer Crowdfunding-Kampagne. 2019 soll ein weiteres Hotel in Schottland hinzu kommen.

bild: doghouse hotel

(hd)

Mit wem wĂŒrdest du dort am liebsten sofort einchecken? Schick ihm doch diesen Artikel :)

Das sind die 25 besten Hotels der Welt

Helene zeigt dir, wie du Bier richtig servierst Video: watson/Angelina Graf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Daily Newsletter