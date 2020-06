Welche geile Serie hat dich mit jeder neuen Staffel mehr enttäuscht?

Ihr kennt das sicher: Man lässt sich auf eine neue Serie ein. Anfangs vielleicht noch etwas skeptisch wird man bald von der Geschichte absorbiert. Im besten Fall endet die Serie nach ein paar Staffeln mit einem grossartigen Finale. Allzu oft kommt es aber auch vor, dass die Geschichte von Staffel zu Staffel schlechter wird und uns schliesslich enttäuscht zurücklässt.

Eine kurze Umfrage in der watson-Redaktion hat gezeigt, dass auch bei uns einige gebrannte Serienkinder zu finden sind:

«Ganz eindeutig ‹Tote Mädchen lügen nicht›! Die erste Staffel war SO gut und SO spannend. Da war das Konzept auch völlig klar: 13 Kassetten, 13 Folgen – total logisch. Als dann Staffel 2 kam, dachte man sich schon: ‹Mmmh, das war doch jetzt irgendwie eine runde Sache, wie wollen sie das wohl weiterdrehen?› Dann die gute Nachricht: Doch, doch, verhebt trotzdem noch, ist immer noch spannend, ist nach wie vor eine gute Serie, ABER schon da nicht mehr so gut wie Staffel 1. Und dann bei Staffel 3 wieder der Gedanke: Und wie soll das jetzt NOCHMAL weitergehen?! Und ich muss sagen: Ich bin bei Folge drei oder vier ausgestiegen. Hat mich nicht mehr mitgerissen. Und jetzt sehe ich gerade: Ganz aktuell ist Staffel 4 rausgekommen. Naja, ich glaube, ich bin nach wie vor raus ...»