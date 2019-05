Spass

UserInput

ESC-Photoshop-Battle mit Luca Hänni



bild: rafi hazera

Und der Gewinner unseres ESC-Photoshop-Battles ist ...

Wie ihr ja alle wisst, sind wir in der regnerischen Samstagnacht auf dem ESC-Platz vier gelandet. Dank Luca Hänni und seinem dirty dancing. Zusammen mit euch haben wir uns durch den stundenlangen Abend gekämpft, in einem Live-Ticker, dem ihr mit euren Zillionen Inputs am Ende gar einen Nervenzusammenbruch beschert habt!

Danke dafür, ihr wart grossartig. Ganz besonders die User, die an unserem Hänni-Photoshop-Battle mitgemacht haben. Natürlich haben wir auch einen unwiderstehlichen Anreiz dafür geschaffen: Dem Gewinner winkt nämlich ein von unserem hauseigenen Gourmet Oliver Baroni liebevoll zubereitetes Pesto im Glas zum Preise!

bild: watson/obi

Das war eure Vorlage:

Der Luca auf dem Greenscreen, ready für neue Hintergründe. bild: watson

Unser Rafi Hazera konnte es auch nicht lassen ... bild: rafi hazera

... für lange Zeit nicht ... bild: rafi hazera

... Tourette-Syndrom-artig kamen seine Kunstwerke ... bild: rafi hazera

... bis es irgendwann dann doch still um ihn wurde. bild: rafi hazera

Und dann habt ihr übernommen.

Von User gnabgib: «Luca spielt eben in der höchsten Liga!! Ueli and Donald approve this message.» bild: userinput

Und gleich nochmal tauchte Luca auf der Bühne der Weltpolitik auf ...

Von User jetzt oder nie bild: userinput

Und noch einmal von User jetzt oder nie bild: userinput

Doch dem nicht genug. Luca lechzt auch nach dem Eisernen Throne!

Von Userin Rhabarber bild: userinput

Und hinter Brienne von Tarth ist er auch (her)!

Von Userin Rhabarber bild: userinput

Und, wie kann's auch anders sein, es jucken dem Luca auch die Finger, so sehr will er des Dracheneis habhaft werden (während sich Khal Drogo wundert.)

Von Userin Rhabarber bild: userinput

Dass er den arrogantesten Mann aller Zeiten hinterrücks erstechen will, können wir allerdings alle ein bisschen verstehen. Nieder mit Euron Greyjoy!

Von Userin Rhabarber bild: userinput

Unser Luca ist sich aber auch nicht zu schade, bei den einfachen Leuten im Wohnzimmer hereinzuschauen ...

Von User tinu32: «Shit, habt ihr nicht gemerkt?» bild: userinput

Die Dunkelziffer der Kinder, die ihre Eltern einmal ungewollt beim Liebesspiel erwischt haben, ist hoch. Und damit liegen leider auch die daraus resultierenden psychischen Leiden im Schatten.

Doch immer mehr Prominente trauen sich neuerdings, das Tabu zu brechen und ihre teilweise traumatische Erfahrung mit der Öffentlichkeit zu teilen ...

Von User duweisches: «Mama? Papa?» bild: userinput

Als Nächstes erreichten uns die wundervollen Montagen unserer treuen Userin red4. Sie konnte irgendwie auch nicht mehr aufhören ...

von Userin red4 *miss vanjie*: «Eine kleine Hommage an Rafi Hazera. Euch allen viel Spass beim Schauen, bin mal weg, damit ich morgen aussehe wie das Wappen von Adliswil.» bild: userinput

Von Userin red4 *miss vanjie*: «Tchuligom Anna. Bin jetzt auch wirklich weg.» bild: userinput

Von Userin red4 *miss vanjie*: «Ok fertig etz.» bild: userinput

Doch es war überhaupt noch nicht fertig ...

Von Userin red4 *miss vanjie*: «Einer geht noch.» bild: userinput

Für diejenigen, die beim obigen Bild dachten, «Hä?» Video: YouTube/MotivaShian

Dann übernahm User baker und setzte unseren Luca erstmal im Wasser aus ...

Von User baker bild: userinput

... liess ihn enorm hoch Trampolin springen, ...

Von User baker bild: userinput

... Sessellift fahren ...

Von User baker bild: userinput

... und das tun, was wir alle hin und wieder tun müssen.

Von User baker bild: userinput

Zuletzt aber wurde unser Luca vermummt erspäht ...

Von User gleiser: «Was viele nicht wissen: Luca Hänni ist Mitglied der GC-Kurve.» bild: userinput

Und wer hat nun gewonnen?

Puh, es war eine sehr schwierige Entscheidung. Aber es können leider nicht alle gewinnen, weil uns sonst der Baroni noch in der Küche zusammenklappt. Deshalb haben wir einen Menschen auserkoren.

Und es ist ...

BILD: WATSON

Herzliche Gratulation! 🙌🏽🎉🎉

Uns haben deine GoT-Montagen restlos überzeugt! Das Baroni-Pesto sei dir von Herzen gegönnt. Schreib doch deine Adresse an: anna.rothenfluh@watson.ch, dann schicken wir dir deinen Preis baldmöglichst zu.

(rof)

