10 Zügel-Typen, die auch du schon kennenlernen «durftest»

Mit tesa befestigst du alles überall!

Okay, so ein Umzug ist nicht immer ganz einfach. Aber wenn deine Sachen erst mal in der neuen Wohnung angekommen sind, ist der Rest ein Kinderspiel. Denn ganz egal, was du wo befestigen willst, mit den Klebenägeln, Klebehaken und Klebeschrauben von tesa findest du garantiert die passende Lösung. Und das ganz unabhängig davon, ob du etwas auf Tapete, Fliesen oder Metall fixieren möchtest.