Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen

Der britische Komiker Karl Porter tat das, was er am besten kann: Er trat im Comedy-Club «Up The Creek» im Londoner Stadtteil Greenwich auf. Als er dem Publikum ankündigte, er könne einen Torjubel in Zeitlupe vorführen – und ob sie diesen sehen wollen –, setzte er zu einer unglaublichen Nummer an.

Normalerweise sind Torjubel nicht das, womit man ein Publikum an einem Comedy-Auftritt zum Lachen bringt. Als Porter kurzerhand ein Kopfballtor inklusive des folgenden Torjubels nachspielt – und das alles in Zeitlupe, gab es fürs Publikum kein Halten mehr. Das Video des überraschend akkuraten Auftritts hat auf Instagram mittlerweile 3,3 Millionen Aufrufe und 17'000 Kommentare. (nfr)