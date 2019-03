Wenn du nicht wahrhaben willst, dass der Winter vorbei ist

Von wegen der Winter ist vorbei – bei uns bist du auch im Frühling willkommen!

Bei uns finden Frühlingsskifahrer immer wunderbare Pisten und kommen zusätzlich in den Genuss dieser fünf Vorteile:

- Die vielen Kleiderschichten brauchst du nicht mehr

- Erlebe Après Ski in der Roggi's Beiz

- Die langen Warteschlangen an den Liften sind vorbei

- Geniesse die Frühlingssonne im Liegestuhl

- Die breiten Pisten hast du für dich alleine

In Savognin bis zum 31.3., Bivio bis 22.4.

