Wohnungssuche: Wenn Mieter und Vermieter ehrlich wären



Wenn man bei der Wohnungsbesichtigung ehrlich wäre...

Wer heutzutage eine Wohnung will, muss den Schein eines Heiligen wahren. Zumindest in der kurzen Zeit, in der man es mit dem Vermieter bei der Wohnungsbesichtigung zu tun hat. Dass niemand von uns ein*e «Traummieter*in» ist, ist dabei allen Beteiligten klar – so getan wird trotzdem. Doch was wenn nicht? 🤔

Video: watson

