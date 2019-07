Online-Abzocker auf Ricardo, Tutti und Anibis – so funktioniert der Geldesel-Trick

Dorian Hyde (25) aus Anglikon (AG) ging auf ein verlockendes, scheinbar seriöses Online-Inserat ein. Das gekaufte iPhone erhielt er nie, sein Geld gelang über eine bereitwillige Drittperson via Geldtransfer ins Ausland.

Der Sportstudent und angehender Kantilehrer Dorian Hyde hoffte, online ein gutes Angebot für ein Smartphone zu finden. Im August 2018 entdeckte er auf dem Anzeigeportal anibis.ch ein praktisch ungebrauchtes iPhone mit 256 GB Speicher für 500 Franken.

Der Verkäufer würde das iPhone nach Zahlungseingang per Post schicken. Als Zahlungsmöglichkeit gab er die Internationale Bankkontonummer (IBAN) seiner Frau an. Der Text war in gebrochenem Deutsch verfasst. Trotz leichtem Misstrauen zahlte Dorian …